Wes Anderson è un regista dallo stile unico ed iconico. Qualsiasi frame di un suo film è infatti immediatamente riconoscibile, grazie a caratteristiche distintive. In primis un’estatica visiva elaborata e perfettamente simmetrica, dialoghi sono molto asciutti ma diretti e taglienti e le sue storie sono sempre fantasiose, strane ed eccentriche.

Altro elemento costante presente nella sua carriera è il cast. Wes Anderson ha infatti deciso di collaborare in maniera assidua con attori che sono entrati a far parte del suo stesso universo cinematografico. Parliamo in particolare di Bill Murray, Owen Wilson e Tilda Swinton, un poker a dir poco infallibile.

5 film imperdibili di Wes Anderson

In attesa dell’ultima fatica del regista, ovvero Asteroid City, abbiamo deciso di stilare per voi la classifica dei nostri 5 film preferiti di Wes Anderson.

1) The Grand Budapest Hotel

Uscito nel 2014, The Grand Budapest Hotel è un film ambientato in un’Europa fittizia che si trova a cavallo tra le due guerre mondiali. Seguiamo così l’avventura del concierge del grand Budapest Hotel, Gustave H. e del suo assistente Zero.

Non è facile spiegare la trama eccentrica di questo film, ma ci si muove in una serie di intrecci avventurosi che riguardano il furto di un quadro e diversi intrighi familiari. Non manca ovviamente l’impronta del regista che sviluppa una narrazione rapidissima, nella quale inserisce una comicità sottile ma geniale.

L’Hotel stesso, grazie alla maestria del regista, diventa uno dei personaggi principali, caratterizzato da una maniacale cura dei dettagli e dalle magnetiche inquadrature.

2) The Royal Tenenbaums

Nel 2001, con l’uscita di The Royal Tenenbaums, la critica rimase incantata, non solo visivamente, ma anche grazie all’eccentricità di una storia densa di personaggi unici. Il film racconta proprio le vicende della bizzarra famiglia dei Tenenbaum, costituita da geni di ogni tipo, che adesso si trova in un momento di declino.

Trai tanti personaggi troveremo il padre Royal Tenenbaum, il quale per tentare di riunire la famiglia che sembra essersi sgretolata, finge di soffrire di una grave malattia che lo sta portando alla morte. Così si riavvicineranno a lui il primogenito Chas, padre di tre figli che divenuto vedovo sviluppa una tendenza paranoica; il figlio Richi, abile tennista in crisi; la figlia Margot, una tenebrosa drammaturga.

3) Le avventure acquatiche di Steve Zissou

Le avventure acquatiche di Steve Zissou, rilasciato nel 2004, è un’opera stravagante e unica che racconta le avventure del famoso oceanografo e documentarista Steve Zissou, interpretato da Bill Murray. Il protagonista, spinto dall’omicidio di un suo amico da parte di uno squalo Jaguar, decide di intraprendere una spedizione per catturare la misteriosa creatura marina, in uno stile a metà tra Melville e Jacques Cousteau.

Wes Anderson in questa pellicola riesce a mescolare con cura la commedia all’avventura e al dramma, creando così un prodotto magnifico. A migliorare il tutto vi il solito cast stellare, che vanta anche la presenza di Willem Dafoe. Altro elemento degno di nota è la colonna sonora ricca di brani di David Bowie, ma resa atipica ed eclettica dalla loro interpretazione acustica ed in portoghese.

4) il treno per il Darjeeling

“The Darjeeling Limited” è una commedia drammatica del 2007 che segue le avventure di tre fratelli, Francis (interpretato da Owen Wilson), Peter (interpretato da Adrien Brody) e Jack (interpretato da Jason Schwartzman). I tre decidono di intraprendere un viaggio in india allo scopo di superare complessi problemi familiari e per ritrovare il loro legame.

Compiranno così un lungo cammino sul lussuoso treno turistico Darjeeling. Attraverso quest’ultimo scopriranno stupendi paesaggi indiani ed avranno la possibilità di ritrovare un modo di riconciliarsi dopo intense tensioni familiari, come la morte del proprio padre.

5) Fantastic Mr. Fox

Cosa succede se prendiamo uno dei libri più celebri di Roald Dahl e lo uniamo alla folle genialità di Wes Anderson? Otteniamo ovviamente una pellicola ipnotica, che assieme ad un magistrale utilizzo della stop motion diventa una vera e propria opera d’arte.

Fantastic Mr. Fox racconta la storia del signor Volpe e la sua famiglia, che vive in una tana nel sottosuolo. Il furbo animale si è ritirato dal suo “lavoro” di ladro di pollame per vivere una vita più tranquilla, ma non è semplice per lui resistere alla tentazione di sgraffignare le prelibatezze dei tre fattori locali. Assecondando questo vizietto metterà però a repentaglio la sopravvivenza non solo della sua famiglia, ma anche quella di tutti gli animali che vivono nel sottosuolo. Quest’opera è in grado di comunicare a spettatori di tutte le età, trasmettendo messaggi e riflessioni molto profonde.

