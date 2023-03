Ecco finalmente spiegata la timeline della saga Fast and Furious

Fast and Furious è senza dubbio una delle saghe più longeve ad amate di tutti i tempi. La pubblicazione del trailer del prossimo capitolo ovvero Fast X, ha riacceso l’interesse verso questo franchise d’azione. Tenendo per un momento da parte i veterani di questa saga, potremo potenzialmente assistere alla nascita di una nuova fan base, è importante sottolineare questo aspetto poiché, essendo la saga molto longeva, ha dovuto confrontarsi con più generazioni.

Il nuovo spettatore potrebbe avere qualche difficoltà nel recuperare e comprendere appieno tutta la storia. Fast and Furious è noto infatti per la sua complicata cronologia, alcuni film successivi si svolgono effettivamente prima dei loro predecessori e le storie dei personaggi sono alterate da frequenti retcon. La retcon è un espediente narrativo utilizzato per modificare eventi e situazioni descritte in precedenza e adattarli a nuovi sviluppi della storia.

The Fast and The Furious, uscito nel 2001, segue le vicende dell’agente di polizia di Los Angeles Brian O’Conner, interpretato dal compianto Paul Walker. Nel corso del film, si infiltrerà nel mondo delle corse clandestine incontrando Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. Il secondo capitolo della saga, 2 Fast 2 Furious, uscito nel 2003, è come se fosse una sorta di spin-off incentrato su Brian O’Conner. Vedremo quindi le ripercussioni delle scelte prese nel primo capitolo. Nel terzo film della saga si iniziano a complicare le cose.

The Fast and The Furious: Tokyo Drift è uscito nelle sale nel 2006 e vede protagonista Sean Boswell, interpretato da Lucas Black. Le vicende di questo film in cui vedremo Han Seoul-Oh, interpretato da Sung Kang, saranno di fondamentale importanza per i successivi tre film della saga. Per una serie di motivi, il regista Justin Lin ha infatti deciso di ambientare i successivi tre film prima degli eventi di Tokyo Drift. Alla fine del film infatti apparirà anche Dom Toretto, per permettere il collegamento del film alla saga.

Gli eventi si ricollegheranno solamente in F9: The fast Saga, con il ritorno del personaggio di Han nel franchise. A partire da questo titolo, sembra che la cronologia sia abbastanza semplice, se non fosse che nel 2019 venne presentato lo spin-off Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw. Il film pone l’accento sulle figure di Deckard Shaw e Luke Hobbs. Siamo ormai giunti al decimo capitolo della saga, che complicherà ancor di più la cronologia del franchise, in attesa di scoprire i nuovi attori che entreranno a far parte del cast.