L’arrivo del remake di Silent Hill 2 si avvicina e sembra che manchi meno del previsto

Annunciato ad Ottobre 2022, Silent Hill 2 remake sembra essere un tentativo di Konami per riportare in auge la saga che ha segnato il genere horror in ambito videoludico. Sembra inoltre che lo sviluppo del gioco sia agli sgoccioli, nonostante l’annuncio relativamente recente.

La serie di Silent Hill è da sempre una delle più apprezzate trai giocatori del genere horror. Sbarca per la prima volta nel 1999 in esclusiva sulla prima PlayStation di Sony. Da subito ottenne diverse recensioni positive, guadagnandosi il favore del pubblico e diventando un successo commerciale.

Il secondo capitolo non fu un seguito diretto del primo ma ovviamente le ambientazioni della tetra silent hill rimasero le stesse. Questo, prima pubblicato per Playstation 2 ed in seguito per PC ed Xbox, uscì nel 2001. Fu accolto in maniera super positiva, vendendo un milione di copie ad un mese dall’uscita.

La serie, purtroppo, nel tempo subì un lento declino. I titoli che Konami continuava a sviluppare non sembravano infatti all’altezza dei primi e due, divenuti ormai dei classici.

Nel 2014 il fan ricevettero una fantastica notizia. Konami, assiema a Kojima Production, annunciò un nuovo titolo, sottoforma di teaser interattivo: Silent Hills, conosciuto ai più con il nome di P.T (playable teaser). Sarebbe dovuto essere un reboot in prima persona del survival horror, ma a causa di problematiche interne tra Hideo Kojima e Konami il gioco venne cancellato.

L’uscita di Silent Hill 2 remake è vicina

Così il remake di Silent Hill 2 è per i videogiocatori, la prima occasione di reimmergersi nella fitta nebbia della città desolata, dopo anni e anni di attesa.

Secondo le dichiarazioni di Pitor Babieno, presidente del Bloober Team, il gioco è tecnicamente pronto, non del tutto finito ma si è vicini a concludere lo sviluppo. Non è però stato in grado di annunciare una data di uscita, poiché questo sarà compito di Konami.

Secondo il parere di molti il gioco potrebbe uscire già quest’estate. Ma, per via delle ambientazioni horror, Konami potrebbe decidere di rilasciare il titolo in ottobre, nella Spooky season, il che si sposerebbe alla perfezione con una adeguata campagna marketing.

