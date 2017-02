Regia: Ermanno Olmi

Genere: Documentario, Colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita: 23 Marzo 2017

Un documentario che ritrae il cardinale Carlo Maria Martini, che per più di 20 anni ha retto la diocesi di Milano. Un protagonista del nostro tempo, presentato tramite le sue stesse parole e le immagini che lo hanno accompagnato. I registi gli Autori ripercorrono la vita di Carlo Maria Martini come uomo, approfondendo questo personaggio che ha rappresentato per un lungo tempo la chiesa cattolica, dedicando ogni momento della sua vita alla preghiera da fedele e alla sua vocazione religiosa.

Vedete, sono uno di voi: la figura di Carlo Maria Martini

In un'epoca attraversata da eventi drammatici, come la lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, Mani Pulite, varie crisi economiche e sociali, Martini ha accolto le persone (credenti e non) smarrite, scosse da inquietudini e sofferenti, che lo hanno preso come loro punto di riferimento. C'è chi addirittura lo ha definito un profeta di speranza e addirittura anticipatore di papa Francesco, per il suo carisma così vicino alla gente.

Il cinema che si avvicina alla religione. La religione che si serve del cinema per diffondere messaggi e, in questo caso, proporre un esempio, già noto a molti. "Vedete, sono uno di voi" è un esempio che, come si intuisce dal titolo, non è quello di un santone o una persona di rango superiore, ma semplicemente un uomo comune che ci invita a vedere come lui stesso è 'uno di noi': semplicemente Carlo Maria Martini.