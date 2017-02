Titolo originale: Demain tout commence

Regia: Hugo Gélin

Cast: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Karl Farrer.

Genere: Commedia drammatica, Colore

Durata: 118 minuti

Produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 20 Aprile 2017

Sud della Francia. La cornice è quel di un paese sul mare, nel quale vive Samuel, che conduce la sua esistenza pacatamente e serenamente, senza legami o responsabilità, ma solo con le solite persone che vede ogni giorno a lavoro. Un giorno, però, la sua tranquilla vita viene sconvolta dall'incontro, casuale o no, con una sua ex fiamma. La donna gli pone tra le braccia una bimba, dicendo che loro figlia, Gloria. Samuel cerca di riconsegnare la bimba alla madre, recandosi a Londra, ma la donna è ormai scomparsa. L'uomo la tiene con sé e a distanza di anni il rapporto padre - figlia cresce sempre di più, fino a diventare inseparabili. La madre di Gloria, però, torna nella loro vita per riavere la bambina indietro.

Two is a Family: un mix di emozioni per il remake francese

Il film è il remake francese di "Instructions not included", pellicola messicana di Eugenio Derbez. "Two is a family" è diretto da Hugo Gélin e sceneggiato dallo stesso insieme a Mathieu Ouillon e Jean-André Yerles. È una commedia drammatica che unisce comicità e pathos, humor e commozione, mettendo in scena il legame ritrovato tra un padre e una figlia, che in due formano una bellissima e spensierata famiglia. Il rapporto porta alla maturazione di Samuel, che si prende la responsabilità di crescere Gloria. Da parte sua, la piccola, che di per sé è inizialmente più adulta del padre, regala all'uomo gli istanti più felici della sua vita. Almeno finché il ritorno dal passato che aveva dato il via all'intreccio del film, non torna nuovamente per riscuotere i suoi "conti".

Two is a Family: Omar Sy come Samuel

Il protagonista del film è interpretato dall'attore Omar Sy, noto come uno dei personaggi principali di "Quasi amici". Parlando di Samuel, Sy lo definisce "un ragazzo che rifiuta ogni responsabilità da adulto fino a quando il destino non gli impone di cambiare rotta. Penso che nessuno di noi sia pronto a essere padre fino a quando non lo diventa e per istinto impara come comportarsi. Non esiste un manuale che insegni come essere genitore e questo il film lo evidenzia, restituendo un padre che senza seguire regole diventa uno dei migliori genitori al mondo".