Titolo originale: Victoria

Regia: Justin Triet

Cast: Virginie Efira, Melvil Poupaud, Vincent Lacoste, Laurent Poitrenaux, Emmanuelle Lanfray, Laure Calamy, Alice Daquet

Genere: Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Merlino Distribuzione

Data di uscita: 25 Gennaio 2018

Victoria Spick, madre single separata con due figlie, è un avvocato penalista. Alla festa di matrimonio di un’amica ritrova due uomini: Vincent, suo ex marito, e Sam, un giovane ex spacciatore che lei ha difeso con successo in passato. Quest’ultimo, adesso in difficoltà economiche, si propone di diventare suo assistente e di fare da baby sitter alle bambine. Vincent invece, accusato di aver tentato di uccidere la sua nuova compagna proprio nel corso della festa, vuole a tutti i costi che lei lo assista nel processo che lo vede imputato.

Tutti gli uomini di Victoria: una commedia tutta al femminile

La giovane cineasta Justine Triet, regista anche de "La bataille de Solferino" (2013), dirige "Tutti gli uomini di Victoria", una commedia tutta al femminile dotata di una valida squadra attoriale. Virginie Efira, che abbiamo visto anche in "Elle" di Paul Veroheven, interpreta la protagonista Victoria, mentre le fa da contraltare l'attore Melville Poupaud in un ruolo un po' ambiguo, quello dell'accusato Vincent. A rivestire i panni di Sam invece c'è Vincent Lacoste, attore francese giovanissimo (classe 1993) che si era già fatto notare nel 2009 per il suo ruolo da protagonista nella commedia "Il primo bacio".

Il film è stato candidato a 5 Premi Cèsar nell'edizione della cerimonia del 2017, in molte delle categorie principali, (Miglior Film, Miglior Attrice, Migliori Attori non Protagonisti, sia a Poupaud che a Lacoste, e infine Migliore Sceneggiatura Originale a Justine Triet) non riuscendo però a ottenere nemmeno una statuetta.

Per il ruolo di Victoria comunque Virginie Efira ha ottenuto un Magritte Award, l'Oscar del cinema belga, alla settima edizione del premio. Le riprese del film si sono svolte tra Parigi, Nanterre, Champs-Sur-Marne e gli studi di Bry-Sur-Marne, gli studi cinematografici più grandi del paese d'oltralpe.