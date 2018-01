"Tutti gli uomini di Victoria" – Recensione: Victoria e il suo equilibrio anti-hollywoodiano

"Tutti gli uomini di Victoria", secondo lungometraggio della regista Justine Triet, è un comedy-drama di piena tradizione francese, in cui vediamo un’avvocata penalista, Victoria, destreggiarsi maldestramente tra vita sentimentale e vita professionale.

Victoria è un personaggio fenomenale e palpitante: è verace, comprensiva, disponibile e totalmente aperta al mondo. Un mondo che, forse, è un po’ troppo caotico e malevolo, ma nel quale vale comunque la pena inerpicarsi.

L’apparente ordine nell’eloquio, nelle argomentazioni e nella professionalità di Victoria stride con il disordine della sua vita e della sua casa. La casa, si dice, è lo specchio dell’anima, e quando l’animo di Victoria si aggroviglia allora la sua casa diviene sempre più sovraccarica.

È interessante notare come questo disordine aumenti quando Victoria viene sospesa dal lavoro per sei mesi: invece di sfruttare questo periodo per “fare ordine” nella sua vita e nel suo rapporto con le figlie – come di solito accade nelle commedie americane – si vede al contrario come l’accumulo di insoddisfazioni professionali ed emotive si rifletta sull’accumulo bulimico di “cose”.

Solitamente, si nota come gli strumenti deputati alla gratificazione delle donne all’interno dei film siano la relazione amorosa e/o la maternità. Ma Victoria è donna prima ancora di essere madre o amante e il suo accudimento non si potrà mai materializzare finché non diverrà auto-accudimento e realizzazione personale. La prospettiva di indagine di "Tutti gli uomini di Victoria" – film pensato, scritto e diretto da Justine Triet – è dunque quella dell’auto-affermazione.

Victoria è prima di tutto una persona che cerca di trovare un equilibrio in un mondo instabile; è una funambola che si destreggia su una corda sospesa a picco su un mondo pieno di drammi e suppellettili, in cui si rischia sempre di tuffarsi ed annegare se si fa un passo falso.

"Tutti gli uomini di Victoria" – la commedia drammatica che guarda a Truffaut e Nanni Moretti

La sceneggiatura di "Tutti gli uomini di Victoria" è davvero buona, e l’attrice protagonista Virginie Efira se ne appropria in maniera originale ed intrigante.

Il ritmo narrativo si allontana dalla commedia classica hollywoodiana e i tempi e i modi della storia si avvicinano perlopiù ai modelli di comedy-drama italiani e francesi, ma anche alleniani, degli anni ’70-’90.

Gli echi di Truffaut, in particolare, sono reboanti nella drammatizzazione di Justine Triet, mentre un altro riferimento palese è il cinema di Nanni Moretti (autore, com'è noto, molto apprezzato oltralpe). Ci sono similitudini con il maestro romano anche in alcune scene, come quella dell’agopuntura, che ricorda da vicino l’episodio “Medici” di "Caro Diario" (film che, si ricorderà, vinse la Palma d’Oro a Cannes 1994).

La regia è pulita ed efficace mentre, per quanto riguarda gli altri reparti tecnici, una menzione speciale va al bel lavoro svolto sul suono e sulla musica.

Tutti gli uomini di Victoria è una commedia drammatica ben scritta e ben girata: è un film consigliato sia per la sua semplice piacevolezza che per la sua piacevole semplicità; un film in cui si alternano guizzi di alta comicità a tempi più intimi e riflessivi, ma senza mai sfociare in quella turpe volgarità cui troppe commedie americane ci hanno abituati.

Marta Maiorano