Regia: Andrea Di Stefano

Cast: Ana de Armas, Rosamund Pike, Clive Owen, Joel Kinnaman, Common, Edwin De La Renta, Sam Spruell, Aylam Orian, Martin McCann, Dilyana Bouklieva, Eugene Lipinski, Nasir Jama, Rich Lawton, Preston Sadleir, John D. Hickman, Jenna Willis

Genere: Thriller, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 25 Ottobre 2018

"Three Seconds" è un thriller la cui storia segue le vicende di Pete Koslow, un criminale riformato ed ex soldato delle operazioni speciali, che sta lavorando sotto copertura per l'FBI come infiltrato nel traffico di droga della mafia polacca a New York.

In una corsa verso la libertà, Koslow dovrà tornare nel carcere di Bale Hill, luogo dal quale con le unghie e gli artigli è riuscito a fuggire. La sua missione diventerà una corsa contro il tempo una volta che, andato storto un affare di droga, verrà identificato come una talpa.

Questo metterà a rischio la sua famiglia, che cercherà di difendere a tutti i costi.

Three Seconds: l'adattamento del Best-seller di Roslund e Hellström

"Three Seconds" è un adattamento cinematografico dell'omonimo best-seller scritto da Anders Roslund e Börge Hellström. Il film è stato diretto dal regista Andrea Di Stefano ("Escobar: Paradise Lost") partendo dalla sceneggiatura scritta da Matt Cook, che ha adattato il romanzo. Inoltre la sceneggiatura è stata revisionata da Rowan Joffe e Alex Garland, e infine dallo stesso Di Stefano.

Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road Pictures ("Gods of Egypt", "John Wick" e "The Town") hanno prodotto il film insieme a Wayne Marc Godfrey, Robert Jones, Mark Lane, James Harris e Ollie Madden della The Fyzz Facility.

I Produttori esecutivi sono invece Jonathan Fuhrman di Thunder Road e Shelley Browning di Magnolia Entertainment. "Three Seconds" verrà distribuito in Nord America dalla Aviron Pictures il 17 Agosto 2018, un mese prima del rilascio in Italia che avverrà il 25 Ottobre 2018.