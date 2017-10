"The Place" è il nuovo film di Paolo Genovese, regista e sceneggiatore italiano reduce dal successo della commedia "Perfetti Sconosciuti"(2016), candidata a numerosi premi e riconoscimenti, con cui trionfa ai David di Donatello come miglior film dell’anno, aggiudicandosi anche il David per la miglior sceneggiatura.

The Place: umanità al servizio di un uomo misterioso per realizzare i desideri più profondi

"The Place" è la trasposizione cinematografica della serie tv "The booth at the end" nata da un’idea di Christopher Kubasik: una miniserie girata interamente all’interno di un piccolo ristorante di Los Angeles. Composta da due stagioni, per un totale di dieci episodi, racconta le vicende dei personaggi unicamente attraverso i discorsi che questi intrattengono con un uomo, utilizzando un espediente già visto nella serie americana "In Treatment" (2008), anch’essa riproposta da SKY in una versione italiana.

In "The Place" un misterioso uomo, del quale non si vedrà mai il volto, siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, giorno e notte, riceve visite di continuo, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. La domanda è quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri più profondi.

Ogni suo visitatore vuole qualcosa, è spinto da un desiderio intimo, un desiderio difficile da realizzare, se non addirittura impossibile. Eppure per quell’uomo qualunque cosa sembra realizzabile, possibile: “Si può fare”, ripete a ciascuno. Ma tutto ha il suo prezzo.

Chi sia l’uomo non ha importanza, perché le scelte e le conseguenze che ne derivano sono responsabilità degli uomini che siedono davanti a lui in quel bar. Ogni decisione spetta solo ed esclusivamente a loro e sarà loro la scelta di tornare di volta in volta a raccontare quel che accade nella loro vita. Alla fine nemmeno quell'uomo riuscirà a rimanere impassibile.