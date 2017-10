Titolo originale: The Nun

Regia: Corin Hardy

Cast: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Bonnie Aarons

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 9 agosto 2018

"The Nun", spin-off della celebre saga "The Conjuring", vede come protagonista l'inquietante e demoniaca suora, personaggio già apparso nel franchise horror dal grande successo mondiale.

The Nun: la terrificante suora della saga "The Conjuring"

"The Nun" insieme ad "Annabelle" non sono gli unici due personaggi “conjuriani” ad aver avuto uno spin-off, tra i prescelti protagonisti della saga figura anche l'Uomo Storto, che sarà al centro delle vicende narrate nel film dal titolo "The Crooked Man".

Lo spin-off "The Nun", però, sarà diverso rispetto agli altri che compongono la serie cinematografica da brivido, e la storia sarà ambientata tra gli anni '50 e '60.

Nel cast di "The Nun", con la regia di Corin Hardy, vediamo la presenza di Taissa Farmiga ("American Horror Story") e Demián Bichir ("Alien: Covenant") . I due protagonisti dovranno indagare sul demone del film, la terrificante suora che tormentava Lorraine Warren nei precedenti capitoli della saga. Bonnie Aarons si calerà nei panni di Valak.