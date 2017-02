Regia: Sean Penn

Cast: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Sibo Mlambo, Jean Reno, Jared Harris, Ebby Weyime, Hopper Penn, Bronwyn Reed, Irina Miccoli, Dominika Jablonska, Christopher Stein, Justin Miccoli, Oscar Best, Sibongile Mlambo

Genere: Drammatico

Produzione: USA 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 29 giugno 2017

“The Last Face” è un film drammatico diretto dal celebre attore Sean Penn, che in veste di regista si è già distinto con il pluripremiato “Into the Wild - Nelle terre selvagge”.

Nel corso del 2003 un chirurgo umanitario spagnolo (Javier Bardem) gira senza paura l’Africa con il suo staff, fermandosi là dove trova qualcuno che ha bisogno delle sue cure. Un giorno nella Liberia martoriata dalla guerra civile incontra la direttrice di un’organizzazione non governativa (Charlize Theron). Il loro è amore a prima vista. Tra la guerra, i morti e i loro differenti modi di interpretare l’aiuto umanitario, le loro vite non tarderanno a prendere strade radicalmente opposte.

The Last Face: criticatissimo per il suo essere poco drammatico e troppo 'theroniano'

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2016, nel quale è stato per lo più stroncato dalla critica internazionale e addirittura fischiato durante la sua proiezione. "The Last Face" è stato accusato di fare ipocrita beneficenza come i ricconi di Beverly Hills, per l'apparenza.

Inutile dire che Sean Penn ha concentrato la maggior parte delle scene del film sulla diva Charlize Theron, che sembra quasi sacralizzata, invadendo ogni momento della pellicola, chea potrebbe infatti essere definita "Charlize Theron su sfondo di guerra". Zero analisi della drammaticità, in prima linea una sciocca liason tra i due medici e solo dopo come una nota sfumata la situazione all'interno della quale sono stati trapiantati i personaggi, la guerra. Pare che il film sia stato un totale flop in America per Penn, il quale ha risposto con spirito zen che ognuno è libero di dire ciò che vuole.