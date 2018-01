The Killing of a Sacred Deer – 2018

Regia: Yorgos Lanthimos

Cast: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Colin Farrell, Bill Camp, Raffey Cassidy

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 109 minuti

Produzione: Gran Bretagna, USA, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 25 aprile 2018

Steven ha una vita quasi perfetta: è un cardiologo e vive con sua moglie e i due figli, Kim e Bob. Loro non sanno, però, che l'uomo intrattiene un rapporto di natura sconosciuta con Martin, con cui si incontra spesso. La verità viene a galla quando Bob inizia a manifestare degli strani sintomi: solo a questo punto il rapporto tra Steven e Martin si spoglierà di qualsiasi ambiguità.

"The Killing of a Sacred Deer": la rappresentazione umana di Lanthimos

Dopo il successo di "The Lobster", Yorgos Lanthimos torna al cinema con un thriller psicologico dalla storia particolare. "The Killing of a Sacred Deer", premiato al Festival di Cannes 2017, vede come protagonisti Nicole Kidman ("Grace di Monaco", "L'Inganno") e Colin Farrell ("Animali fantastici e dove trovarli", "The Lobster").

La pellicola ha inizio con un tributo a Stanley Kubrick: allo stesso modo di "2001: Odissea nello spazio", le note di Schubert fanno da sottofondo a un minuto di buio totale. L'avvio enigmatico e angosciante del film è sintomo del carattere della trama.

La narrazione procede lungo due poli: il controllo razionale e quasi maniacale di Steven, da un lato, e l'irrazionalità più estrema di Martin, dall'altro. Il filo narrativo si sposta, poi, ad Anna (Nicole Kidman), che tenterà in tutti i modi di mantenere quell'equilibrio tanto necessario all'esistenza.

In "The Killing of a Sacred Deer", Yorgos Lanthimos compie un'analisi della coscienza umana, in cui sensi di colpa e paura possono prendere il sopravvento oscurando la lucidità della mente. Ma il regista si spinge ancora più in là: in una trama a tratti spietata, alla sorte viene dato un ruolo ancora più grande. Le azioni dei protagonisti, allora, non possono che subordinarsi al fato.