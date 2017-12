The Greatest Showman - Recensione: Un musical che si fa opera pop per raccontare la vita del circo Barnum

Uscire dal cinema cantando con lieve allegria: questo vi accadrà se andrete a vedere "The Greatest Showman". La facile previsione è dettata dal carattere particolarmente coinvolgente del film ispirato alla vita di Phienas Taylor Barnum, inventore del circo omonimo. Il circo Barnum è raccontato mediante un musical fabiesco in cui i “freaks” , le vere attrazioni dello spettacolo , vivono il loro momento di rivalsa nei confronti della società americana che li ha sempre emarginati e derisi.

Siamo nell’800, il sentire comune non ha ancora raggiunto gli upgrade che, almeno apparentemente, possiede il pensiero contemporaneo e farsi largo nella vita è ancora più duro se il colore della pelle è diverso dal bianco o se il proprio corpo ha la sfortuna di possedere delle evidenti deformità. L’energia repressa di questi individui marginalizzati viene convogliata nel più “grande spettacolo del mondo”: è la strepitosa e vincente intuizione di Barnum.

The Greatest Showmen: la potenza del musical dai toni fiabeschi

"The Greatest Showman" è un musical potente per le sue caratteristiche favolistiche che traggono nutrimento da ambiti concettuali attinenti alla vita vissuta. Nel mezzo si intrecciano una storia d’amore che si realizza, un’altra immaginata ma che non sboccerà e un’altra ancora che prima di concretizzarsi dovrà affrontare alcune prove. E quando l’amore scorre addirittura su tre rivoli narrativi la danza, coadiuvata dal canto, sembra la giusta collocazione per tutto quello che avranno voglia di vedere i nostri occhi.

Splendide coreografie che diventano magnifiche quando si fanno acrobatiche, musiche che colpiscono per la loro capacità di entrare in sintonia con l’orecchio dello spettatore e una fiaba pop basata sulla vita, molto romanzata, del “cenerentolo” Barnum che, da servitore bambino di una ricca famiglia, si tramuta in un uomo libero con l’abilità di tramutare i sogni in realtà.

"The Greatest Showman" si posiziona nella reparto artistico dedicato all’intrattenimento puro con una verve da opera classica rivisitata in chiave moderna soprattutto in riferimento al ballo e alla sezione canora. Con ambientazioni e costumi che imbrigliano la vista, il film ha tutti i presupposti per diventare un minicolossal musicale adorato dal grande pubblico. Sarà estremamente difficile, dopo la visione, lasciare la sala cinematografica e non sentir riecheggiare nella mente le note di “Rewrite the stars”: la canterete come se fosse la vostra canzone del cuore, scommettiamo?

Riccardo Muzi