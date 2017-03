Regia: Stacy Title

Cast: Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway, Douglas Smith, Lucien Laviscount, Michael Trucco, Cressida Bonas, Doug Jones, Erica Tremblay, Cleo King

Genere: Horror, Thriller, Colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 19 Aprile 2017

"The Bye Bye Man" è un agghiacciante horror che si basa su fatti realmente accaduti. Il film racconta la storia di tre amici compagni di college: il carismatico ma insicuro Elliot, orfano cresciuto dal fratello maggiore Virgil e legato ad ideali di famiglia e amicizia, la sua bellissima ragazza Sasha e il loro amico festaiolo John. I ragazzi stanno per iniziare un nuovo ed emozionante capitolo della loro vita perché hanno deciso di andare a vivere insieme in una casa poco fuori dal campus universitario. L'entusiasmo iniziale, però, è destinato a finire. Presto si rendono conto che la loro nuova abitazione custodisce le tracce di un inquietante segreto: il Bye Bye Man, una malvagia presenza soprannaturale che per molti decenni ha terrorizzato povere vittime ignare.

Elliot, infatti, dopo una festa trova una misteriosa scritta in casa che dice 'non pensarlo, non dirlo', scoprendo il nome che non deve essere nominato, proprio quello di Bye Bye Man; in questa occasione la crudele entità si impossessa della loro amica Kim e la utilizza come strumento per entrare nelle menti dei tre amici e nel mondo reale. Da questo terribile evento il Bye Bye Man inizia a manipolare e a distorcere la realtà, portando nel gruppo delle irreparabili conseguenze.

Sasha inizia a stare male e a trascurarsi, John comincia ad essere ossessionato da terribili allucinazioni e le insicurezze di Elliot diventano delle vere e proprie paranoie. L'oscura presenza, controllando le loro anime e loro menti, semina paura e terrore fra gli amici, le famiglie e l'intera comunità che abita la zona. L'unico modo per poter sopravvivere è quello di riuscire a distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Elliot, nel disperato tentativo di salvare tutte le persone che ama e impegnato a mantenere la sua salute mentale, inizia a compiere numerose ricerche, imbattendosi nell'oscuro passato di Bye Bye Man. Alla fine il protagonista fa una terribile scoperta: l'unico modo per sconfiggerlo è eliminare totalmente il ricordo del suo nome, ma anche tutti coloro che ormai sanno della sua esistenza.

The Bye Bye Man: non pensarlo, non dirlo

Ogni giorno le persone compiono le azioni più atroci e inspiegabili e ogni volta cerchiamo di interrogarci su quali possano essere le motivazioni che portano a questi terribili eventi. "The Bye Bye Man" è un film in bilico fra horror e thriller che insinua nello spettatore un inquietante dubbio: e se la colpa di tutta la malvagità presente nel mondo non dovesse essere rintracciata in questioni politiche o problemi economici ma in un vero qualcuno, una sorta di diavolo soprannaturale?

La pellicola di Stacy Title rappresenta il male dietro tutti gli atti più atroci e indicibili compiuti dagli uomini: il motore scatenante di tutto questo dolore è proprio il Bye Bye Man. Tre ragazzi si imbattono nell'origine della sua perversione e del suo tentativo di manipolazione mentale: tutto è distorto, non riescono più a distinguere il sogno dal mondo reale e tutto questo porta loro e tutti quelli che li circondano a compiere azioni altrettanto malvagie. Ma un rimedio per eliminare questa maledizione è possibile: non dirlo e non pensarlo, cioè non credere in lui e non nominare mai il suo nome.

Il film di Title si ispira ad uno scritto di Robert Damon Schneck che, a sua volta, ha riadattato una cruenta leggenda metropolitana fra reale e immaginario. Il vero Bye Bye Man pare essere stato avvistato per le strade di New Orleans, un albino cieco riuscito a fuggire dall'orfanotrofio in cui era stato abbandonato. Da quel momento avrebbe iniziato a viaggiare su vari treni come un vagabondo per tutti gli Stati Uniti, accompagnato dal suo orribile cane Gloomsinger, la cui pelle era cucita insieme alle lingue e agli occhi delle vittime del suo padrone.