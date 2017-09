Regia: Louis Nero

Cast: Rutger Hauer, Michael Madsen, Geraldine Chaplin, Christopher Lambert, William Baldwin, Maria de Medeiros, Kabir Bedi, Franco Nero, Andrea Cocco, Diana Dell'Erba, Marco Deambrogio, Yoon C. Joyce, Vittorio Boscolo, Walter Lippa, Ariadna Romero, Linda Messerklinger, Pia Engleberth, Chiara Iezzi, Anna Cuculo, Morena Salvino, Beppe Rosso, Alex Belli, Toni Pandolfo, Mark Fiorini

Genere: Fantascienza, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: L'Altrofilm

Data di uscita: 16 novembre 2017

Louis Nero, nome d'arte del regista italiano Luigi Bianconi - che ha esordito sul grande schermo con la pellicola "Golem" del 2003 - sceglie per il suo "The Broken Key", un'ambientazione intergalattica e futurista, nella migliore delle tradizioni del genere fantascientifico.

La nostra storia ha inizio in un futuro lontano non meglio definito nel tempo, in cui la libertà della razza umana è messa a dura prova. L'universo è sotto il controllo della Zimurh Corporation, meglio conosciuta come "Grande Z" e nel mondo vige una sola legge fondamentale: la "Legge Schuster". Secondo l'ultima direttiva sull'eco-sostenibilità, la carta è un bene inestimabile e qualsiasi uso improprio, come ad esempio la stampa, è reato perseguibile penalmente.

The Broken Key: un futuro verosimile

In questa visione a tratti persino realistica del futuro del nostro universo, il noto ricercatore britannico Arthur J. Adams, grazie alle pressioni del professor Moonlight, suo padre putativo; decide di intraprendere un'affascinante e avventuroso viaggio alla ricerca del pezzo mancante di un antichissimo papiro contenente un grande segreto e protetto dalla temibile setta dei figli di Horus. Nel tentativo di salvare l'intera umanità dal triste destino che l'aspetta, Arthur sarà costretto ad esplorare un'oscura immensa città futurista, immagine riflessa della parte più recondita della sua anima; affrontando incredibili vicissitudini e tentando di comprendere che cosa si nasconde dietro una serie di efferati omicidi.