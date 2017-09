In "Star Wars: Gli ultimi Jedi", la giovane Rey, conosciuta durante "Il Risveglio della Forza", deve riuscire a trovare il Jedi Luke Skywalker, ritiratosi in un nascondiglio segreto molti anni addietro, perché le insegni a controllare la Forza che le scorre dentro, così da poter aiutare la Resistenza nella sua battaglia contro il Lato Oscuro e il Primo Ordine.

Una volta scoperto che Skywalker si trova sul pianeta Ahch-To, dove custodisce l'ultimo Tempio Jedi, Rey parte attraverso l’universo e supera le insidie sul suo cammino, per riuscire ad incontrarlo e restituirgli la sua spada laser.

Star Wars: una storia spaziale dal 1977

"Star Wars: Gli ultimi Jedi" è il secondo film della terza trilogia facente capo all’universo "Star Wars": la prima trilogia (che in realtà, cronologicamente parlando, corrisponde agli episodi IV, V e VI) vide la luce tra il 1977 e il 1983, grazie a George Lucas, ideatore della saga; tra il 1999 e il 2005 si sviluppò invece la seconda trilogia (episodi I, II e III); "Star Wars: Il risveglio della Forza", capitolo VIII della storia, uscito nelle sale nel 2015, segna invece l’inizio della terza trilogia.

Il primo film della terza trilogia, "Star Wars: Il risveglio della Forza" è stato co-scritto e diretto da J.J.Abrams (che, tra l’altro, riportò il mondo di Star Wars su pellicola, dato che l’ultimo film della saga a non essere stato girato in digitale fu “La minaccia fantasma” nel 1999); sceneggiatura e regia di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" sono invece affidate a Rian Johnson, già comparso come cameo nello spin-off "Rogue One: A Star Wars Story" nel 2016.