Sergio e Sergei - Il professore e il cosmonauta - Recensione: commedia post-comunista, un po’ surreale e molto spaziale

Nel 1991, subito dopo il crollo dell’URSS, capitò che un professore cubano di filosofia marxista riuscì a mettersi in contatto radio con l’ultimo cosmonauta sovietico, ospite della stazione spaziale MIR. Il mondo era appena cambiato ma nello spazio il riverbero del cambiamento non era ancora sopraggiunto. Così, il prof cubano, radioamatore per passione, si intrattiene verbalmente con il momentaneo abitante delle stelle mentre, sulla Terra, la falce e il martello tramontano inesorabilmente. I due sono omonimi: Sergio e Sergej, accomunati, dal nome, dall’ideologia politica e dal vivere fra le nuvole. Anche se, a dire il vero, Sergej vive molto oltre le nubi ma questo è un dettaglio trascurabile.

"Sergio e Sergei - Il professore e il cosmonauta" di Ernesto Daranas narra di un duetto radioamatoriale fra i due Sergio sotto forma di commedia post-comunista, a volte simpatica, un po’ surreale e molto spaziale. Lo spazio che separa i due è enorme, ma quello che li accomuna è la ricerca della soluzione ai problemi quotidiani: il cubano non sa come sbarcare il lunario e, dalla luna, l’ex sovietico non sa come tornare. Eh sì, perché l’Unione Sovietica non c’è più, e con essa son spariti anche i finanziamenti per le missioni spaziali e i soldi per riportare a casa il cosmonauta russo.

La dualità della pellicola si riscontra anche nella trama che si avvale dell’apporto di due registri narrativi, i fatti realmente accaduti e quelli immaginati, e li assembla in un racconto che tocca per di più picchi fiabeschi e con sortite nei bassifondi realistici. Ma la parte dichiaratamente preponderante è la favola, tant'è che la voce narrante appartiene alla figlia del Sergio cubano che, all'epoca degli eventi, è poco più che una bambina.

Un filtro fanciullesco che ammanta la vicenda di leggerezza e lieve attrattiva per il mondo circostante: molto di quello che accade ha un peso estremamente gravoso, ma Daranas riesce a trovare il vocabolario giusto per trasformare la cupa preoccupazione in luce spensierata. Il regista cubano, però, non riesce a sfruttare pienamente la potenza narrativa insita nel plot e in alcuni momenti l’incidere del film si prende delle pause forse troppo lunghe.

Complessivamente la sensazione di piccola beatitudine che lascia il film, all'uscita della sala, può valere il prezzo del biglietto.

Riccardo Muzi