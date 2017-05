Regia: Clementine Deroudille

Cast: Clémentine Deroudille, Éric Caravaca, Sabine Azéma, Quentin Bajac, Jean-Claude Carrière Genere:

Documentario, colore

Produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Wanted

Durata: 83 minuti

Data di uscita: 19 giugno 2017

Il film documentario "Robert Doisneau – La lente delle meraviglie" è un omaggio che il regista francese Clementine Deroudille dedica alla sensibilità artistica e alla personalità di Robert Doisneau, uno dei più grandi fotografi del XX secolo.

Attraverso un viaggio straordinario che ripercorre i tratti salienti della scalata di un giovane talentuoso ragazzo delle periferie francesi verso il successo, Deroudille mostra la storia e la determinazione di Doisneau, superstar della fotografia del '900 e il "più grande ritrattista della felicità umana".

Nella pellicola, i ricordi di gioventù e una serie di interviste e immagini inedite, ottenuti grazie ad un nutrito archivio custodito dagli amici e "complici" dell'artista e una serie di interviste alle persone più care e a lui vicine, nella vita e nella carriera.

Robert Doisneau – La lente delle meraviglie: il fotografo della felicità

Robert Doisneau, nato a Gentilly il 14 aprile 1912, studiò litografia presso école Estienne di Chantilly e venne assunto in qualità di fotografo industriale dalle officine Renault di Billancourt all'età di ventidue anni. Nel 1946 entra, come fotografo indipendente, nell'agenzia Rapho per cui continuò a lavorare per quasi cinquant'anni.

Nelle immagini immortalate nel corso della sua carriera, l'artista ritrae il quotidiano della periferia parigina di Montrouge, con volti e strade sempre diversi. Tra i suoi soggetti preferiti, i bambini con i loro giochi infantili e gli innamorati, come nella famosissima foto "Bacio davanti all'hotel De Ville" scattata nel 1950. La coppia, ritratta mentre si scambia romantiche effusioni in una caotica via di Parigi, non è stata fotografata casualmente; infatti, la studentessa di teatro Françoise Bornet e il suo ragazzo Jacques Carteaud, si sono messi in posa regalando ai posteri un ricordo imperituro del loro amore.

Colto da uno sguardo sincero ed umoristico, il mondo di Doisneau, è una realtà solare e gioiosa, in cui le persone mostrano e condividono tenerezza e la fotografia diventa lo strumento ideale con cui testimoniare che la felicità può esistere.