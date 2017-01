• Regia: Eleanor Coppola• Cast: Diane Lane Alec Baldwin , Arnaud Viard, Cédric Monnet• Genere: Commedia• Durata: 92 minuti• Produzione: Usa, 2016• Distribuzione: Good Films• Data di uscita: 18 Maggio 2017

Commedia americana della regista esordiente Eleanor Coppola (moglie del grande Francis Ford Coppola), che finora si è approcciata al mondo del cinema solo come attrice in "Viaggio all'inferno 2", dove ha recitato accanto a Marlon Brando. Il film racconta la storia di Anne, interpretata da Diane Lane, donna di mezz'età sposata con un importante produttore cinematografico, che non le concede le giuste attenzioni. Anne intraprende un viaggio da Cannes a Parigi insieme ad un socio del marito, un itinerario attraverso cui ritroverà se stessa, tramite anche delle deviazioni lungo il tragitto, che allungheranno la durata del cammino e la porteranno a contatto con luoghi e sapori, profumati di spensieratezza e romanticismo. Al termine del viaggio Anne ritroverà se stessa, la donna che era stata un tempo, rimasta assopita in quei grigi anni e ora tornata in forze con una gran voglia di vivere e scoprire il mondo.

Il cast di "Paris Can Wait" comprende attori di grande spicco del panorama americano; prima tra tutti la protagonista Diana Lane, famosissima interprete con una lunga carriera alle spalle, che ha preso parte a diversi film di Francis Ford Coppola, tra cui "I ragazzi della 56ª strada" e "Cotton Club", e vista anche in "Batman vs Superman: Dawn of Justice". Oltre alla Lane, troviamo un altro attore di grande livello, il Premio Oscar Alec Baldwin (il socio con cui la donna intraprenderà il viaggio), poliedrico nelle sue numerose interpretazioni, le quali vanno da film eccentrici, come "Beetlejuice - Spiritello porcello", a pellicole di grande spessore, come "Blu Jasmine".