Regia: Claudio Zamarion

Cast: Francesca Pellegrini (II), Dani Tonks, Giulia Faggioni, Anna Butterworth, Esmeralda Spadea, Doris Knight.

Genere: Horror, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Angelika Vision

Data di uscita: 24 maggio 2018

Il film "Parasitic Twin" ripercorre le vicende di quattro ragazze cresciute in un orfanotrofio e amiche fin da piccole, che per aiutare una di loro a riprendersi da un intervento chirurgico per rimuovere il suo gemello parassita, decidono di passare del tempo in mezzo alla natura. Le amiche si avventurano su un'isola magica nella speranza di trascorrere del tempo in tranquillità, che però viene interrotta fin da subito dalla presenza di Doris, una donna condannata all'esilio a causa di un'antica maledizione. Lei infatti si accorge subito che nel corpo di una delle ragazze sta crescendo qualcosa di misterioso e cerca di convincerla a compiere un rituale che permetterà al gemello cattivo di nascere. Le amiche consentono, ignare del fatto che questo rituale prevede dei sacrifici umani.

Parasitic Twin: film d'esordio alla regia

La pellicola "Parasitic Twin", scritto da Franco Forte e Francesco Spagnuolo, è il primo lavoro da regista di Claudio Zamarion, precedentemente conosciuto per aver lavorato nelle realizzazione di numerosi film come il direttore di fotografia. Tra i suoi lavori troviamo "Un'estate al mare" (2008), "Un'estate ai Caraibi" (2009) e "Niente può fermarci" (2013). Il film è firmato con lo pseudonimo di All Zammi, in memoria del papà.

Le riprese del film si sono svolte in Abruzzo sulle rive del Tirino, il fiume conosciuto come il più limpido d'Europa. Mentre la storia è ispirata ai fatti realmente accaduti, attraverso il racconto della protagonista, affronta sul grande schermo il tema del Fetus in Fetus, una rara anomalia dello sviluppo embrionale, definito comunemente Gemello Parassita.

Il film "Parasitic Twin" è stato realizzato anche grazie al contributo economico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed è distribuito da Angelika Vision.