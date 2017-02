Titolo originale: The Nut Job 2: Nutty by Nature

Regia: Carl Brunker

Cast: Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Sebastian Maniscalco,Isabela Moner, Peter Stormare, Bobby Cannavale, Gabriel Iglesias, Bobby Moynihan, Kari Wahlgren, Jeff Dunham

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: USA, Canada, Corea del sud 2017

Distribuzione: Kids

Data di uscita: 09 Novembre 2017

"Nut Job - Andiamo a comandare": continua l'avventura dei simpatici animali del precedente ("Nut Job"), film d'animazione per famiglie che racconta le vicende di uno scoiattolo, Spocchia, egoista e dispettoso. Nel nuovo capitolo, "Nut Job - Andiamo a comandare", la gang di roditori capitanata da Spocchia e da Buddy, un topo muto, è minacciata da un pericolo: il sindaco di Oakton City ha deciso di far costruire un Luna Park proprio nel parco dove vivono insieme a molti altri animali, il Liberty Park.

Spocchia e Bud guidano la rivolta di tutti gli animali, che sono determinati a proteggere e a salvare la loro casa. A questo divertente gruppo si uniranno anche la figlia del sindaco e un guardiano di animali strambo e fuori dal comune; inoltre, è ancora presente la bella scoiattolina Andie, che farà innamorare l'impenitente Spocchia.

Nut Job - Andiamo a comandare: sequel dell'operazione noccioline

"Nut Job - Operazione noccioline" nel 2014 aveva sicuramente conquistato tutto il suo pubblico, non solo bambini ma anche adulti che si sono divertiti a guardare le rocambolesche imprese di un gruppo di roditori impegnati ad organizzare una rapina in un negozio di noccioline. Il tutto è ambientato nella New York degli anni '50: Spocchia era stato bandito dal Boss (un procione) perché aveva causato la distruzione delle provviste gli animali del Liberty Park avevano messo da parte per l'inverno. Decide così di derubare un grande negozio di noccioline di ogni tipo e farsi accettare dagli abitanti del parco. Spocchia incontrerà mille difficoltà che si contrapporranno ai suoi piani, ma alla fine tutto si risolve per il meglio.

Spocchia nella sua impresa è aiutato da Andie, una gentile e assennata femmina di scoiattolo, e dal suo amico Buddy. La pellicola aveva incassato 120 milioni di dollari in tutto ilo mondo, quando ne era costata 42 milioni.

Per "Nut Job - Andiamo a comandare" Will Arnett , Gabriel Iglesias , Jeff Dunham , Katherine Heigl e Maya Rudolph sono stati confermati per riprendere i loro ruoli precedentie", mentre non ci sarà Liam Neeson che dava voce al Boss nel primo film. Con grande sorpresa si è unito al cast nell'estate 2016 Jackie Chan come Mr. Feng, il leader di una gang di strada.

Nut Job - Andiamo a comandare: animali non solo divertenti

La gang di animali intrattiene ancora una volta i più piccoli con "Nut Job - Andiamo a comandare", ma il film d'animazione colpisce ancora una volta per le situazioni esilaranti e sicuramente divertenti dei simpatici personaggi. Infatti gli animali che popolano la città di Oakton sono soprattutto molto intelligenti e brillanti: abbiamo già visto nel primo capitolo quanto questi siano abili nell'ideare piani per raggiungere i propri scopi. In "Nut Job - Andiamo a comandare" i piccoli animali riescono a trasmettere ai bambini che guardano il film la voglia di fare, l'aiutarsi a vicenda, l'usare tutte le proprie forze per raggiungere gli obiettivi prefissati, tutto con una sana leggerezza che fa sempre bene al cuore.

La gang di roditori è tornata ed è pronta a farti vivere un'avventura esplosiva!