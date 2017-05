Noi Eravamo – Recensione: il docufiction che celebra il centenario della Grande Guerra

In occasione delle commemorazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale è stato realizzato “Noi Eravamo”. L’interessante pellicola è firmata da Leonardo Tiberi che, sulla scia di quanto già fatto con la sua opera del 2014 “Fango e Gloria” sempre incentrato sulla Grande Guerra, mescola, abilmente, materiali d’archivio e fiction.

Quel tragico conflitto, che secondo il grande storico Hobsbawm diede inizio al 'secolo breve', rivive in immagini attualizzate dal regista. Nel film di Tiberi il materiale proveniente dall’archivio dell'Istituto Luce è restaurato e colorato, rispettandone sempre la filologia e la storicità. Accanto a questi frammenti 'di realtà' s’innescano delle parti narrative girate appositamente per l’occasione. Il risultato è un interessante esperimento capace di portare efficacemente al cinema la storia contemporanea.

Noi Eravamo: un punto di vista molto particolare

Il regista decide di approcciarsi alla Grande Guerra utilizzando il punto di vista di un osservatore particolare: Fiorello La Guardia. Il futuro sindaco di New York, in quegli anni si trovava proprio in Veneto, dov’era accorso appositamente dall’America per proteggere la sua patria di origine.

È lui il personaggio chiave e il narratore delle vicende che vede le gesta di tre ragazzi che hanno deciso di combattere nel conflitto come volontari.

Noi eravamo: una pellicola per e sulla memoria

Tiberi è abile nell’intrecciare, in maniera avvincente, materiale d’archivio e fiction. L’immagine di repertorio grazie a complesse operazioni di restauro ritrova una straordinaria forza cinematografica; meno convincente il segmento di fiction girato secondo un’impronta prettamente troppo televisiva. Nel complesso, però, il mix dei vari segmenti funziona.

Tiberi e il suo co-sceneggiatore, Salvatore De Mola, intendono riflettere su un momento fondamentale della storia recente e della memoria, ragionando, anche in maniera un po’ nostalgica, su una retorica ormai quasi del tutto scomparsa: quella del patriottismo e l’amor di Patria. In più, visto il particolar punto di vista scelto, quella di un emigrato italiano, il discorso affronta anche tematiche strettamente attuali come quella dell’immigrazione, ricordando quei decenni in cui i migranti eravamo noi.

Un film importante sulla memoria che ribadisce l’urgenza di non dimenticare un pezzo importante della Nostra storia, in una forma capace di accattivare anche l’interesse delle nuove generazioni.

Oreste Sacco