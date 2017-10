Regia: David Batty

Cast: Michael Caine, Joan Collins, Paul McCartney, Twiggy, Roger Daltrey

Genere: Documentario, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 22 gennaio 2018

"My Generation" è un film documentario diretto da David Batty e basato su di un'idea di Michael Caine; il figlio di una donna delle pulizie e di un pescivendolo di nome Micklewhite, che cambiò il suo cognome in onore di Humphrey Bogart, eroe di "The Caine Mutiny". La pellicola è una full immersion nei magici anni settanta, con tutto quello che ha significato fare musica nella Londra di quel periodo. La Gran Bretagna era un turbine di creatività e sperimentazione dove presero vita alcune delle correnti più rivoluzionarie e innovative di sempre. Gli anni settanta portarono la grande musica British in America attraverso il lavoro dei gruppi più in voga, che seppero farsi tramite della nuova apertura a visioni democratiche, pacifiste e che portavano alta la bandiera dell'ugualianza.

My Generation: un viaggio in tre capitoli negli anni settanta

Il viaggio di "My Generation" si divide in tre capitoli, ognuno dei quali volto a trattare un aspetto del periodo storico preso in esame. La novità più eclatante degli anni settanta è stato l'ingresso della classe operaia all'interno di ambienti che fino ad allora gli erano stati preclusi come per esempio il cinema, la musica e la moda e tutto ciò che è legato al mondo dell'intrattenimento.

Grazie a David Batty, in "My Generation", documenti e testimonianze diventano protagonisti per dar voce all'affermazione del cockney, ovvero il proletariato londinese. Idoli indiscussi del panorama culturale diventano i Beatles e i Rolling Stones, ma anche del fotografo David Bailey; veri rappresentanti della working class e star delle cui opere vediamo parecchio materiale nel film.