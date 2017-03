Moda Mia – Recensione: un film sulla forza di volontà e sulle difficoltà di crescere in un ambiente ostile

Nel nord est rurale della Sardegna un ragazzino con un gran talento per la moda lotta contro un padre castrante e violento. Riuscirà alla fine a scappare da un contesto angusto e a trovare la sua strada.

Marco Pollini al suo secondo lungometraggio porta sul grande schermo una storia vera. Ne è protagonista il giovanissimo Giovannino, stilista in erba, seppur osteggiato dal padre. Lui cresce con la sorellina Stella e con il padre Antonio, uomo incattivito dalla vita dopo esser stato abbandonato dalla moglie. Tutto la narrazione scorre su un doppio binario, quello della vita dura in campagna del vecchio e il sogno sfavillante del protagonista di far sfilare le sue creazioni di moda su una passerella di alta moda.

Moda Mia: un romanzo di crescita diretto da Marco Pollini che mette in scena un favola nera con un happy end

Il film è tutto girato con camera a mano che indugia sui volti di Francesco Degosus/Giovannino, Stella/Mariandrea Cesari e dulcis in fundo su quello di Antonio/Pino Ammendola. “Moda Mia” è un’opera ben fatta anche se imperfetta a tratti, per qualche stereotipo di troppo. Ci sono delle buone trovate, quasi da favola contemporanea, come quella del denaro che il giovane trova in una cassetta di sicurezza sepolta come se fosse filu ferro, il liquore fatto in casa dai pastori sardi. Ma c’è anche un personaggio che si potrebbe definire di troppo, come Domenico/Davide Garau, una sorta di folletto efebico che appare e scompare magicamente e che diventa la modella dell’esordiente stilista.

Il film di Marco Pollini ricorda in un qualche modo “Il ragazzo di Calabria” della Comencini e con il debito rispetto del caso anche “I quattrocento colpi” di Truffaut. Il cast è all’altezza del suo compito, a cominciare dal giovane Degosus e dalla sua sorellina, la convincente Mariandrea Cesari che buca lo schermo. Ottimo anche Pino Ammendola, che recita per tutto il tempo anche con il corpo, grazie ad una postura assolutamente adeguata. Buoni anche i coprotagonisti, tra cui la bella Melissa Satta in un cammeo. Bella la fotografia firmata da Alessandro Zonin, che trasporta letteralmente lo spettatore nei paesaggi sardi tra mare e montagna.

Ivana Faranda