Regia: Tizza Covi, Rainer Frimmel.

Cast: Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin, Lilly Robin

Genere: Documentario, Colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Austria, Italia, 2016

Distribuzione: Tycoon Distribution

Data di uscita: 9 Marzo 2017

Il giovane Tairo è un domatore di leoni, che non ha più la passione per il suo lavoro e la serenità nella vita. La sua infelicità e la perdita di un talismano a lui molto caro, lo spingono a fare un viaggio in Italia per trovare l'uomo che glielo regalò, Arthur Robin, ex mister Universo.

Mister Universo: regia e cast

Alla regia Rainer Frimmel e Tizza Covi, che hanno sempre lavorato in coppia in diversi progetti come "Der Glanz des Tages", un sodalizio italo-austriaco che ha ideato uno stile narrativo personale tra il documentario e la fiction. La pellicola diventa infatti un viaggio di ricerca on the road, che affascina lo spettatore.

L'unico attore con un minimo di esperienza è il protagonista, Tairo Caroli, che ha già collaborato con i registi in "Non è ancora domani (La Pivellina)". Tra i vari personaggi interessanti, Arthur Robin, Mister Universo 1957, vera rivelazione del film.