Regia: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Sean Harris, Henry Cavill, Angela Bassett

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Paramount Pictures

Data di uscita: n/d

"Mission: Impossible 6" è il sesto episodio cinematografico dedicato a Ethan Hunt, l'agente segreto più spericolato al mondo, e all'IMF, la sua segretissima agenzia. In questo capitolo, oltre agli ormai soliti Tom Cruise, Simon Pegg e Ving Rhames, torna anche il personaggio di Ilsa Faust, interpretato da Rebecca Ferguson, introdotto a partire dal quinto film.

Mission Impossible 6: Il ritorno di Ethan Hunt

"Mission: Impossible 6" è il sesto capitolo dell'amatissima saga d'azione-spionaggio interpretata da Tom Cruise e iniziata nel 1996. Questo capitolo in particolare è il primo della saga a veder tornare nella cabina di regia un regista che aveva già lavorato al franchise: infatti il film è diretto da Christopher McQuarrie, che aveva curato anche il film precedente, "Mission: Impossible - Rogue Nation". Per il resto il franchise ha visto avvicendarsi registi sempre diversi, non sempre provenienti dal cinema d'azione: da Brian DePalma a John Woo, da J.J. Abrams a Brad Bird.

L'uscita di un sesto capitolo è stata confermata nel luglio 2015, quasi subito dopo l'uscita al cinema di "Mission: Impossible - Rogue Nation". Christopher McQuarrie è stato confermato come regista nel novembre dello stesso anno. McQuarrie in realtà nasce come sceneggiatore: ha infatti scritto la sceneggiatura Premio Oscar del film "I soliti sospetti". Ha comunque negli anni intrapreso anche la carriera da regista, e ha stretto un sodalizio con l'attore Tom Cruise dopo aver lavorato con lui nell'action movie "Jack Reacher - La prova decisiva".

"Mission: Impossible 6", inizialmente programmato per l'uscita nel 2017, è stato spostato al 2018 per via di conflitti di programmazione con un altro film di Tom Cruise, "La mummia". Jeremy Renner, che si era aggiunto al cast principale della saga a partire dal quarto capitolo, non ha potuto recitare nel film a causa della sua partecipazione nell'impegnativo progetto Marvel "Avengers: Infinity War".