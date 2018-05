Melania Dalla Costa è una modella e attrice italiana, nota principalmente per aver recitato in "Stato di ebbrezza", un film di Luca Biglione incentrato sulla vita della cabarettista Maria Rossi.

Melania Della Costa: l'attrice esordiente del cinema italiano

(Marostica, 25 febbraio 1988)

Nata a Marostica in provincia di Vicenza il 25 Febbraio 1988, Melania Dalla Costa si è sempre interessata a varie attività sportive, tra cui il tiro a segno, l'equitazione, lo sci nordico, il nuoto, lo skiroll e il tennis. Tra altre sue doti vi è la passione per la pittura e per il canto.

All'età di 22 anni, alla lista delle sue passioni, Melania Dalla Costa aggiunge quella per la recitazione e nel 2010 inizia a frequentare il corso di recitazione e dizione con Mauro Pini, un insegnante che sulla sua lista di alunni trova parecchi nomi famosi.

Nel 2011 entra a far parte di Elf Teatro diretto da Raul Manso, per passare l'anno successivo a Spazio Gedeone diretto da Paolo Olgiati, dove ha studiato l’arte dell’attore al cinema e in teatro. L'anno dopo ancora, Melania Dalla Costa frequenta il Centro Teatro Attivo per seguire le lezioni di recitazione e dizione con Nicoletta Ramorino.

Mentre nel 2014 la vediamo tra i banchi del Conservatorio Teatrale Diotaiuti diretto da Giovanni Battista Diotaiuti. Sempre nello stesso anno, Melania Dalla Costa riceve il suo primo ruolo importante che la porta a vestire i panni di Francesca nella serie tv "Un posto al sole" (stagione 2014).

Tra il 2015 e il 2017 Melania frequenta HT Studio De Santis Tecnica Chubbuck e recita nella serie TV "Immaturi", per la regia di Rolando Ravello.

Per quanto riguarda il cinema, ha interpretato il ruolo dell'amante italiana del protagonista Pamuk Prens in "Cotton Prince" (2016), un film internazionale girato in Turchia, per la regia di Hasan Tolga Pulat ed è una delle protagoniste del film "Stato Di Ebbrezza" (2017) di Luca Biglione.

Marina Kozak