Titolo originale: Mektoub Is Mektoub

Regia: Abdellatif Kechiche

Cast: Shain Boumedine, Ophélie Baufle, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard

Genere: Drammatico, colore

Durata: 180 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 24 maggio 2018

Amin è un giovane ragazzo di Parigi che ha abbandonato i suoi studi di medicina per lavorare al suo film. Ma è estate, ci penserà domani. Lasciata la capitale francese per le spiagge del Mediterraneo, torna a casa e agli amici di sempre. Amin trascorre intere giornate con il cugino Tony e con la sua migliore amica Ophélie.

Le numerose belle ragazze affascinano i due cugini tra bar locali e fantastiche spiagge. Tony, come da vero latin lover si getta con euforia tra le delizie carnali. Armato di macchina fotografica e guidato dalla luce estiva della costa mediterranea, Amin porta avanti il suo progetto filmico.

Mektoub My Love - Canto Uno: uno sguardo alla gioventù

"Mektoub My Love - Canto Uno" è il nuovo film del regista Abdellatif Kechiche dopo "Venere nera" (2010) e "La vita di Adele" (2013). Quest'ultimo ha lavorato molto sul tempo. Per 180 minuti la camera fissa i volti dei protagonisti di cui non fa che scoprire il loro spirito interiore. La durata del tempo permette in questo modo di accentuare i dettagli, metterli a fuoco e accrescere l'empatia per i personaggi.

Amin è il ragazzo dallo sguardo spiegato, con gli occhi profondi e luminosi che rimandano all'aria morbida e abbandonata di Ophélie. "Mektoub My Love - Canto Uno" non ha l'intenzione di raccontare l'intimo umano ma il mondo esterno.Lo sguardo è tutto al di fuori: gli altri, la febbre, le danze, l'amore e il sesso.

La nuova pellicola con Shain Boumedine, Ophélie Baufle, Salim Kechiouche è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il Festival di Venezia ricevendo un forte plauso dal pubblico e dalla critica.