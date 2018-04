Maria by Callas – Recensione: il regista Tom Volf realizza un film sulla vita della più grande cantante lirica di tutti i tempi

Ci sono voluti tre anni per raccogliere tutto il materiale necessario per raccontare la storia di Maria Callas, nata nel 1923 a New York da una famiglia greca e morta a Parigi nel 1977 all’età di 53 anni. Sembra poco tempo fa, ma già il materiale e i ricordi dei testimoni dell’epoca presentano lacune che il regista ha sentito di dover riempire per restituire al mondo un ritratto esaustivo dell’artista.

Sicuramente Volf ha intrapreso un lavoro di ricerca e di documentazione molto ben organizzato, ma il risultato ci rende la vita della cantante approfondendo troppo poco i vari aspetti della sua personalità e le sue zone d’ombra, come se si temesse di scalfire un’icona del passato, un uovo perfetto d’alabastro, che avrà anche un suo interno, ma non lo si vuole mostrare dalle sue crepe.

Il gusto per un’epoca d’oro della mondanità, il recupero di quel fascino vintage, gli ambienti altolocati in cui le varie personalità si incontrano, artisti, reali delle varie casate europee e grandi magnati, sembra che soddisfino appieno la curiosità del regista. Di conseguenza gli aspetti più intimistici della Callas vengono citati con grande superficialità o addirittura omessi. La personalità dell’artista e la sua formazione, la sua determinazione nel voler conseguire il successo sono chiaramente espressi, meno la sua volubilità, la sua fragilità.

Maria by Callas: la donna nascosta dietro l’artista

A tratti nevrotica, con un super-io iperstrutturato, Maria Callas lascia appena sfuggire in una conversazione un’affermazione in cui si riconosce una grande abilità nel gestire le emozioni, a palesare agli altri un umore allegro anche quando sta vivendo una sofferenza interna. Questo è uno dei pregi, forse inconsapevole del film, vengono riproposte molte interviste fatte alle Callas da varie televisioni. La camera spesso indugia sugli occhi della diva, e seppure volontariamente celate, le sue inquietudini, tristezze e paure fanno capolino da quei grandi occhi fortemente bistrati e dagli angoli della bocca, condannati a un sorriso lievemente forzato. Il suo autocontrollo è anche ben evidente nella modalità in cui imposta l’emissione canora, nelle performance all’apice del successo, quasi sempre la cantante blocca le proprie braccia con le sue stesse braccia, il torace sembrerebbe comprimersi e la sua espansione limitarsi se non fosse per un recupero asimmetrico dalle spalle.

La diva, nel corso della sua vita ha sperimentato successi planetari e innumerevoli gratificazioni, ma anche una lunga serie di eventi penalizzanti e faticosi. Senza considerare la competizione professionale e i contrasti coi vari istituti operistici e i loro direttori, pensiamo alla vita sentimentale, a un primo matrimonio, naufragato ben presto, e al suo secondo amore con Aristotele Onassis, durato nove anni e terminato con la dolorosa scoperta delle sue imminenti nozze con Jacqueline Kennedy. Pensiamo alle preoccupazioni per tenere il suo timbro vocale sempre all’altezza col passare degli anni e al voler organizzare una carriera alternativa a quella lirica col procedere dell’età, forse quella recitativa.

Maria by Callas: quello che è stato taciuto

“Maria by Callas” sicuramente sorvola molto sul decadimento della voce dell’artista nella sua ultima tournée, così come sulle sue depressioni, insonnie e su come tentasse di risolverle comprando degli ipnotici al mercato nero.

Eppure la raccolta del materiale è stata imponente e contempla: foto inedite, registrazioni audio live ufficiali e filmini in super 8 girati dai vari ammiratori, interviste televisive, lettere alla sua insegnante di canto e l’unica lettera di amore scritta ad Onassis, lette nel film originario da Fanny Ardant e nella versione italiana da Anna Bonaiuto, filmati che documentano le vacanze sul panfilo di Onassis e filmati che documentano il rapporto con Pasolini fuori e dentro il set di “Medea”, anche quest’ultimo trattato con troppa superficialità.

Un lavoro complesso sicuramente, ma che ci condanna a dover scorgere gli aspetti più intimistici di una diva tra le incrinature appena accennate delle sue espressioni, spesso soffocate da un glamour eccessivo fatto di abiti eleganti, pellicce, perle al collo e barboncini che cambiano colore nelle varie fasi della vita.

Marco Marchetti