Regia: Luca Contieri

Cast: N/d

Genere: Documentario, colore

Durata: 58 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuito: Mescalitofilm

Data di uscita: 12 ottobre 2017

"Le energie invisibili - Da Milano a Roma in cammino" è un emozionante pellicola che racconta la storia di un viaggio; un percorso intrapreso e narrato dai protagonisti che hanno voluto ripercorrere la via Francigena partendo dal Duomo di Milano fino ad arrivare a San Pietro a Roma. Questa grande avventura a piedi, fatta di piccoli passi uno dietro l'altro, trasforma Luca e Mimmo - il primo dietro la macchina da presa e il secondo davanti - in due veri e propri pellegrini alla scoperta di se stessi. Durante la strada, a volte lunga e tortuosa, altre volte piacevolmente diritta, i due giovani esploratori incontrano le esperienze di altragente che, ognuna dal suo punto di vista, parla dei motivi che li ha spinti ad intraprendere il medesimo cammino. Tutto quello che accade durante il viaggio, ogni parola e ogni persona incontrata, non fa parte di un copione scritto, bensì della pura e semplice volontà del caso. Il risultato dell'esperimento altro non è che un incredibile mosaico emotivo e sociale che unisce quelli che fino a poco prima erano perfetti sconosciuti, sulla strada verso una stessa meta.

Le energie invisibili - Da Milano a Roma in cammino: la via Francigena

Il percorso che i protagonisti di "Le energie invisibili - Da Milano a Roma in cammino" nella pellicola è quello della via Francigena, ovvero una parte del fascio di strade che conducevano dalla Francia a Roma. Nel medioevo incontrare pellegrini che percorrevano queste vie per giungere a Roma e visitare la tomba dell'apostolo Pietro, non era affatto cosa rara; essi provenivano da ogni parte d'Europa. Documenti che attestano per la prima volta l'esistenza della via Francigena risalgono all'Actum Clusio - pergamena conservata nell'Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata - risalente al IX secolo e si riferiscono ad un tratto di cammino situato nell'agro di Chiusi. Il percorso venne descritto per la prima volta, invece, nel X secolo dal vescovo Sigerico che ritornava a Canterbury dopo essere stato ricevuto dal Pontefice.