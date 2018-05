Titolo originale: God's Own Country

Regia: Francis Lee

Cast: Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart, Liam Thomas, Melanie Kilburn, Moey Hassan

Genere: Drammatico, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Fil Rouge Media

Data di uscita: 24 maggio 2018

Il Film "La terra di Dio" ripercorre le vicende della vita di Johnny Saxby, un giovane contadino che lavora nella fattoria di famiglia situata nel Nord dell’Inghilterra, precisamente a Yorkshire. Il ragazzo è abituato a condurre una vita monotona e non pensa nemmeno di doverne cambiare qualcosa. Giorno dopo giorno Johnny si occupa delle faccende quotidiane che di tanto in tanto vengono interrotte da feste e rapporti occasionali con le ragazze del posto. Il giovane, però, non ha molto tempo da perdere ed è costretto a occupandosi della fattoria, ma ben presto si rende conto che la gestione di questa impresa è troppo complicata e quindi decide di assumere qualcuno che lo aiuti. A occupare questa nuova mansione è un ragazzo romeno, che riesce molto bene nel suo lavoro, dando cosi una grande mano a Johnny. Quest'ultimo, però, si rende subito conto che il suo aiutante è molto più di questo e che rappresenta l'unica persona che Johnny abbia mai amato fino ad ora.

La terra di Dio: la produzione

"La terra di Dio" è un lungometraggio dell'esordiente regista britannico Francis LeFrancis Lee, conosciuto per la sua carriera d'attore con numerosissimi film televisivi.

Il film è stato presentato in numerosi festival internazionali dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia di Film Drammatico al Sundance Film Festival 2017, il Premio BIFA come Miglior Film Britannico 2017 e il Premio come Miglior Film Britannico all'Edinburgh International Film Festival 2017.

La pellicola ha come protagonisti attori sia emergenti che quelli affermati come: Josh O’Connor e Alec Secareanu; Gemma Jones, conosciuta per il suo ruolo in "Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni", "Il diario di Bridget Jones" e in "Harry Potter e i doni della morte – parte 2".