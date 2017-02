La marcia dei pinguini: il richiamo - Recensione: Alla scoperta di un giovane pinguino

Nel 2005 usciva nei cinema “La marcia dei pinguini” un film su una coppia di pinguini imperatore che si batteva, nelle glaciali terre dell’Antartide, per far nascere e, poi, sopravvivere il proprio pulcino. Il film fu immediatamente un successo, testimoniato da oltre venticinque milione di spettatori in tutto il mondo, il plauso della critica, numerosi premi tra cui un César e un Oscar.

La marcia dei pinguini-il richiamo: il ritorno in Antartide

Dopo dodici anni il regista Luc Jacquet ha sentito un sincero richiamo per quelle aspre terre. Insieme alla propria troupe ha ripassato un lungo tempo a osservare e documentare la vita dei pinguini imperatore. Il risultato è “La marcia dei pinguini: il richiamo” che focalizza la propria attenzione sul passaggio, al mondo degli adulti, di un pulcino. Il rito di transizione è costituito proprio dal richiamo che i pulcini avvertono nei confronti dell’oceano, nel quale passeranno più di quattro anni prima di tornare sulla terra ferma come adulti. In questo secondo capitolo l'oceano è centrale. Per la prima volta, le telecamere si sono immerse sotto il ghiaccio, nelle profondità marine. Immersioni rischiose e impegnative grazie alle quali è restituito al pubblico un inedito sguardo su un mondo acquatico ricco di colori, in contrasto con il bianco della banchina superiore.

Dal 2005 le tecniche e le tecnologie di ripresa si sono notevolmente trasformate. Questa volta il regista ha potuto girare in 4k e servirsi di tutta una serie di nuove tecnologie come i droni, il cui sguardo dell’alto, rende tutta la maestosità delle distese antartiche.

Quello che maggiormente colpisce dell’opera sono, sicuramente, le spettacolari immagini che valorizzano, grazia a un sapiente utilizzo della grammatica filmica, il fascino del luogo e degli animali che lo popolano. Nonostante le apparenze, l’Antartide presenta una ricca biodiversità, nella quale spicca il pinguino imperatore. Il film, però, non intende realizzare un’oggettiva osservazione etologica, dettagliata e obiettiva, ma esprimere l’incontro del regista con una specie animale, profondamente amata. Le immagini, in più di un’occasione, acquisiscono una valenza squisitamente poetica.

La marcia dei pinguini - il richiamo: Il passaggio al mondo degli adulti

Il film segue la vita di un pulcino, pronto a entrare nel mondo degli adulti. Alcune digressioni narrative mostrano l’incontro dei suoi genitori, l’accoppiamento e la nascita. I primi mesi di vita per questo pinguino sono duri, tra il freddo glaciale e feroci raffiche di vento. Un giorno, separandosi dai genitori e rispondendo a un misterioso istinto, inizia, insieme ai pulcini della colonia, una lunga marcia verso l’oceano. Il primo incontro con l’odore del sale e il rumore delle onde generano forti emozioni nei pulcini, come negli spettatori. Per giorni quei giovani pinguini rimangano fermi, spaventati da quell’immensa distesa d’acqua. Poi, prendendo coraggio s’immergono nel freddo oceano: se sulla banchisa la loro camminata appariva goffa, nel blu delle acque i loro movimenti acquisiscono una grazie senza uguali.

La storia è narrata da Pif, i cui commenti ondeggiano tra simpatica ironia e spiegazioni più strettamente tecniche, proprio come ci ha abituato con il suo programma televisivo “Il Testimone”.

La marcia dei pinguini - il richiamo: Una storia universale

Il film è una storia di pinguini che assume una valenze universale quando snocciola temi come il miracolo della vita, la tenacia e l'importanza del rapporto con gli altri.

Un’opera che permette di far conoscere al mondo una specie animale straordinaria che vive letteralmente ai confini del mondo. Universo oggi, purtroppo minacciato e seriamente sotto pericolo. Per questo l’opera diventa anche un importante documento storico oltre che un potente catalizzatore di doverosa attenzione mediatica.

Oreste Sacco