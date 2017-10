L’età imperfetta – Recensione: un film che riflette sull'adolescenza e sulle sue fragilità

"L'età imperfetta" segue la storia di Camilla, una diciassettenne come tante che vive in un centro del Nord Italia con la famiglia. La ragazza condivide con la sorellina la passione per la danza, e spera di diventare un giorno una ballerina. Sogno questo ben compreso da un padre 'coccolone', un po’ meno dalla madre, una donna dell’est concreta e poco idealista, che vorrebbe per la figlia uno sbocco lavorativo meno legato all’incertezza.

Camilla è per tutti una ragazza tranquilla, senza grilli per la testa, completamente assorbita dalle prove di danza per una selezione che potrebbe permetterle l’accesso ad uno stage in un'importante accademia francese.

L’opera prima di Ulisse Lendaro, scritta da Cosimo Calamini, scandaglia minuziosamente il repentino mutare della ragazza dopo l’amicizia con Sara, una diciottenne conosciuta a danza. Figlia di genitori separati che la trascurano, è completamente diversa da lei, disinibita, gioiosa, esuberante, e fa provare a Camilla esperienze nuove.

L’età imperfetta: sentimenti forti, nel bene e nel male

Un affetto cresciuto forse troppo velocemente e il susseguirsi frenetico delle giornate, il cui fulcro sono le prove per l’audizione, fanno evolvere il rapporto in maniera imprevedibile, segnando indelebilmente le loro vite, soprattutto quella di Camilla.

La pellicola mostra come il seme del male possa risiedere in ciascuno di noi, e ‘l’età imperfetta’ non può giustificare la rabbia che si tramuta in vendetta. Certe fragilità sono insite nel nostro carattere, e non è detto debbano per forza emergere durante l’adolescenza, di certo un periodo in cui siamo più vulnerabili verso il mondo. Perdersi è facile, a ogni età, ma la storia di Sara e Camilla è anche una storia d’ipocrisia e bugie, di slanci d’affetto eccessivi che si trasformano in dolore e fanno virare il racconto verso il dramma.

Un'interessante pellicola su come spesso il male trovi terreno fertile negli animi all’apparenza più miti.

Maria Grazia Bosu