Regia: Matthew Vaughn

Cast: Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Edward Holcroft

Genere: Azione

Durata: n/d

Produzione: USA 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 12 Ottobre 2017

Sequel di "Kingsman - Secret Service", in questo nuovo capitolo vedremo come, con il verificarsi di un attacco alla sede centrale dei Kingsman e la comparsa di Poppy, la nuova pericolosissima mente criminale, Eggsy, Merlin e Roxy saranno costretti a recarsi negli Stati Uniti e collaborare con la Statesman, la controparte americana dei Kingsman, per salvare il mondo.

Kingsman: The Golden Circle - Un film non adatto ai deboli di cuore

Prima del rilascio di "Kingsman: Secret Service", Matthew Vaughn aveva espresso la volontà di scrivere la sceneggiatura e dirigere il sequel, se mai ne fosse stato ordinato uno, e di trovare il modo di far tornare il personaggio di Colin Firth. Ciò si è verificato nell'Aprile 2016 con il rilascio di una foto promozionale del film raffigurante gli occhiali indossati dal personaggio di Firth e la frase "Le voci sulla mia morte sono state decisamente esagerate", confermando così il ritorno dell'attore nel film.

Al cast del primo film, composto da Taron Egerton, Mark Strong, Edward Holcroft e dal sopracitato Firth, si aggiungono Julianne Moore, nel ruolo della perfida nemica Poppy, e Halle Berry, la quale sarà invece a capo della CIA.

Definito da Vaughn "la cosa più difficile che abbia mai fatto", secondo Egerton è un film più ambizioso e folle, con molte più armi e sicuramente non adatto ai deboli di cuore. Un film che forse rispecchia la realtà politica odierna, seppure in maniera deformata ed estremizzata.

L'uscita di "Kingsman: The Golden Circle" è fissata per il 29 Settembre 2017 nel Regno Unito e una settimana dopo, il 6 Ottobre, negli Stati Uniti. In Italia si dovrà invece attendere fino al 12 Ottobre 2017.