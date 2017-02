Justice League – Parte 1

La DC Comics torna a rivendicare il trono dei cinecomic, occupato dalla supremazia della Marvel, con "Justice League".

Morto Superman, Batman cerca di mettere su un gruppo di eroi pronti a difendere la Terra da eventuali minacce terrestri e non. Bruce Wayne con Wonder Woman (Diane Prince) iniziano la ricerca dei metaumani che aveva precedentemente rintracciato Lex Luthor, trovano così nuovi adepti: Victor Stone, ex giocatore di football e uomo cibernetico, il velocista Barry Allen (alias Flash) e, infine, Arthur Curry, meglio conosciuto come il Re di Atlantide. Uniti sotto l'insegna della Justice League dovranno combattere contro un male alieno, Steppenwolf, scagnozzo inviato da Darkseid sul nostro pianeta per recuperare tre artefatti.

Justice League: una lega di supereroi con problemi a relazionarsi e lontani nel tempo e nello spazio

Mentre la Marvel moltiplica i suoi supereroi, la DC fa morire uno dei più amati. La prima schiera contro cattivi di altri mondi il gruppo degli Avengers, la seconda, invece, sfodera tutti i suoi beniamini in un gruppo solido come quello di "Justice League". "Batman v Superman: Dawn of Justice" aveva già provato a presentare un'alleanza con Batman, che ora si schiera accanto a Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg.

La Lega della Giustizia nacque nel 1960 per mano di Gardner Fox. La Justice League of America, questo è il nome completo, si rifà alla Justice Society of America, che venne conclusa negli anni Cinquanta. La prima società era nata con l'intento di mettere in luce supereroi minori, ma la lega ha più successo. Lo scopo è la salvaguardia della Terra, pianeta (sfigato) sempre preso di mira da nemici di natura non terrena e potentissimi.

La Lega è stata spesso associata per contrasto alla Crime Syndicate, l'alleanza criminale creata da Lex Luthor, e nei fumetti ha subito spesso modifiche di line up; qui è mostrata la versione più recente. I suoi componenti sono in gran parte metaumani con problemi a relazionarsi a livello sociale, a parte Batman ovviamente, e talvolta proveniente da mondi o epoche lontane: Wonder Woman è un antica principessa Amazzone, Aquaman appartiene ad Atlantide, Cyborg è un unione di umanità ed essenza teconologica e Flash, forse il più umani tra questi, ha una velocità disumana, ma pochi amici.

La Warner Bros. nel 2016 è riuscita finalmente ad ottenere una produzione cinematografica sulla Justice League e affida la regia a Zack Snyder, che ha già messo in scena opere della DC, come "L'uomo d'acciaio" e "Batman v Superman: Dawn of Justice".