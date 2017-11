Justice League - Recensione: la DC si avvicina al bersaglio

Dopo l'accoglienza mista ricevuta da "Batman V Superman: Dawn of Justice" e quella ancora più tiepida di "Wonder Woman", i fan del genere supereroi hanno iniziato a perdere fiducia nelle scelte cinematografiche della DC, l'eterna rivale della Marvel che sembra fare un po' la fine di Vegeta in ogni situazione: sempre seconda, nonostante l'impegno forse anche maggiore, sempre tesa verso una vittoria che non arriva mai. Era chiaro a tutti, produttori per primi, come con "Justice League" la DC stesse giocando la sua ultima carta, ed era perciò fondamentale che il film funzionasse. Non a caso, dunque, è stato chiamato Joss Whedon a scrivere la sceneggiatura, l'uomo che ha portato molti prodotti della Marvel al successo. E la sua firma si vede eccome nel film, ed è assolutamente necessaria per allontanarlo dalla pesantezza tipica della casa produttrice.

Più scanzonato dunque, anche se non troppo, e meno filosofico, forse troppo, ma decisamente più funzionale. Non ci sono momenti di noia né scene superflue e, anzi, forse si sarebbe guardato volentieri anche qualche minuto in più. Azzeccato a livello di trama, sceneggiatura e azione, "Justice League" è finalmente un prodotto riuscito, apprezzabile sotto molti punti di vista, che diverte e intrattiene come dovrebbe.

Justice League: una grande squadra

Considerato che i rivali da battere per questo gruppo di supereroi sono gli Avengers, l'impresa non era facile, ma stavolta la DC è riuscita a creare una squadra all'altezza della controparte Marvel, anche abbastanza diversa, cosa non facile visto lo scopiazzamento costante tra le due case. Batman è ricco come Iron Man, sì, ma qui si fermano le similitudini: non è propenso alla battuta e, anzi, vive tutto con dramma e pesantezza, con il chiodo fisso di dover proteggere tutto e tutti, e Ben Affleck fa un ottimo lavoro nella parte. Wonder Woman è la Natasha del gruppo, ma dalla morale molto più pura e dal sorriso facile, che cerca di fare più la madre della squadra che la sorella ribelle. Cyborg si prospettava come Occhio di Falco, un po' in secondo piano, e invece è il personaggio "rivelazione" del film, quello che affronta la tematica più intrigante ed è in lotta con se stesso, molto più simile alla dualità di Bruce Banner/Hulk. Il superpotere di Aquaman è essere figo, che funziona, ma meno bene degli altri; sembra un po' quello che è stato chiamato perché si erano finite le idee, e non perché sia utile realmente, e risulta alla fine una sorta di versione più scarsa di Thor. Superman dovrebbe essere la controparte di Capitan America giusto e puro e lo è, ma finalmente è anche meno serioso e compreso del suo ruolo, cosa che lo rende infinitamente più interessante e coinvolgente. Infine Flash è il collante che fa funzionare tutto: giovane, inesperto, entusiasta e spaventato al tempo stesso, è assolutamente adorabile e Ezra Miller fa un lavoro perfetto a livello di espressioni e linguaggio del corpo; il suo corrispettivo Marvel è indubbiamente lo Spider-Man di Tom Holland, ma in questo è la DC a vincere senza alcun dubbio.

Justice League: c'è ancora strada da fare

Finalmente la DC ha imboccato la direzione giusta, ma c'è ancora molto su cui lavorare: "Justice League" è infatti sfortunatamente pessimo dal punto di vista degli effetti speciali, che purtroppo sono una fetta importante in film di questo genere. Il villain in particolare, Steppenwolf, è terribile visivamente, tanto che sembra uscito da un videogioco.

In generale però il film è estremamente godibile, prende emotivamente e diverte, e si può considerare un prodotto ben riuscito. La squadra funziona, ed è già pronta per la prossima avventura.

Valeria Brunori