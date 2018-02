Regia: Xavier Legrand

Cast: Léa Drucker, Denis Menochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly

Genere: Drammatico

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuizione: Nomad Film e P.F.A. Films

Data di uscita: 12 Aprile 2018

"Jusqu'à la garde" segue le vicende di Miriam e Antoine, due coniugi che dopo il divorzio ottengono l'affidamento congiunto del loro unico figlio undicenne Julien, che in realtà vorrebbe rimanere con la madre. Il giovane è ostaggio di un padre geloso e irascibile e allo stesso tempo lo scudo per una madre braccata dalla violenza fisica e psicologica dell'ex coniuge. Le speranze di Julien iniziano a farsi vane quando l'ossessione di Antoine si tramuta in furia cieca.

Jusqu'à la garde: un film sulla violenza domestica e sui traumi del divorzio

"Jusqu'à la garde" diretto da Xavier Legrand ha vinto il Leone d'argento - Premio speciale per la regia e il Leone del futuro - Premio opera prima "Luigi De Laurentiis" alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

"Il film è la versione estesa del corto "Avant que de tout perdre", diretto sempre da Xavier Legrand e pluripremiato al festival di Clermont-Ferrant nel 2013. Lèa Ducker interpreta sia nel corto che nell'opera cinematografica una madre vittima dei soprusi del marito.

Girato interamente nella storica regione della Borgogna, la storia affronta il tema dell'abuso domestico portato avanti da un padre nei confronti del figlio e delle moglie. Antoine è un uomo violento che cerca di controllare il nucleo familiare da cui è stato estromesso dopo la causa di divorzio.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista,invece la fotografia è di Yorgos Lamprinos, il montaggio di Youna De Peretti e la scenografia è stata curata dal duo composto da Jérémie Sfez e Emilie Ferrenq.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 12 Aprile 2018, distribuito dalla Nomad Film in collaborazione con la P.F.A. Films.