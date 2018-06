It: Chapter 2: Teach Grant e Jess Weixler nel cast

“It: Chapter 2” arricchisce il suo cast con Teach Grant e Jess Weixler che si uniscono al progetto del secondo capitolo dedicato al clown più famoso di sempre It, creato dal maestro del genere horror letterario Stephen King.

It: Chapter 2: il cast si arricchisce

Secondo fonti di Variety, Teach Grant e Jess Weixler si uniranno al progetto “It: Chapter 2” di New Line.

Teach Grant vestirà i panni del bullo Henry Bowers, interpretato da Nicholas Hamilton nel primo film, e Jess Weixler interpreterà Audra, la moglie di Bill.

I due si uniscono a Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader, che interpretano rispettivamente Beverly, Bill e Richie nel sequel. Anche Bill Skarsgard tornerà nelle vesti del temibile Pennywise.

Il regista Andy Muschietti è tornato a dirigere, con Gary Dauberman che firma la sceneggiatura. Il sequel arriverà nelle sale americane il 6 settembre 2019, quindi le riprese inizieranno nel corso di questa estate.

Il primo capitolo ha seguito la prima metà dell’omonimo romanzo di Stephen King, raccontando la storia di un gruppo di bambini terrorizzati da Pennywise il Clown e costretti ad affrontare i propri demoni per sconfiggerlo.

It: Chapter 2: i dettagli della trama

“It: Chapter 2” seguirà l’ultima metà del romanzo, quando i personaggi torneranno nella loro città natale diversi anni dopo, ormai adulti, per affrontare ancora una volta Pennywise. Il primo film ha avuto un enorme successo, incassando $ 700 milioni in tutto il mondo, di cui $ 327 sul mercato interno.

Jessica Chastain ha raggiunto la fama con “The Tree of Life” (2011), e nel 2012 ha ottenuto il suo primo Golden Globe grazie a “Zero Dark Thirty“.

James McAvoy si è fatto apprezzare soprattutto per il ruolo di Charles Xavier nel film “X-Man – L’inizio” (2011), ruolo che ha ripreso per “X-Men – Giorni di un futuro passato” (2014), e “X-Men – Apocalisse” (2016).

Teach Grant è un attore canadese, conosciuto soprattutto per ruoli in serie TV come “Van Helsing”, “Damnation” e “Altered Carbon”.

L’attrice Jess Weixler è apparsa in “The Good Wife”, e nell’horror “Denti” (2007).

Mariateresa Vurro

26/06/2018