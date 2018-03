Regia: Todd Strauss-Schulson

Cast: Liam Hemsworth, Adam DeVine, Rebel Wilson, Betty Gilpin, Priyanka Chopra, Betty Gilpin

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"Isn't It Romantic" è una commedia sentimentale diretta da Todd Strauss-Schulson, regista di "The Final Girls" (2015). Nato dalla sceneggiatura di Erin Cardillo, Paula Pell e Dana Fox, la nuova pellicola vede al centro della narrazione il famosissimo Liam Hemsworth ("Il duello", "The Hunger Games: La ragazza di fuoco" e "The Hunger Games: Il canto della rivolta") e la simpatica Rebel Wilson ("Pitch Perfect 3").

"Isn't It Romantic": quando l'amore ti travolge

"Isn't It Romantic" ruota attorno alla figura di Nathalie (Rebel Wilson), una giovane architetta molto cinica di New York. La protagonista cerca in tutti i modi di farsi notare dal suo capo per ottenere un buon incarico ma quello che riesce ad ottenere è solamente il compito di consegnare bagel e caffè. Diciamo che le costruzioni di grattacieli e skyline newyorkesi possono attendere se devi portare la colazione al tuo capo.

Oltre al lavoro, l'amore non è un argomento di cui ama parlare a causa del suo eccessivo cinismo. Durante una normalissima giornata, Nathalie si scontra con un borseggiatore di nome Blake (Liam Hemsworth), svenendo. Al suo risveglio si trova coinvolta nel suo peggior incubo: la sua vita si è trasformata in una commedia romantica di cui lei è la protagonista femminile.

Un ruolo molto importante avrà Josh (Adam DeVine), migliore amico della giovane architetta, e Isabella (Priyanka Chopra) insegnante di yoga.

Il film verrà prodotto dalla compagnia New Line Cinema. Il 10 maggio 2017, Adam DeVine e Liam Hemsworth sono stati scritturati nel film per interpretare gli interessi amorosi nella vita di Natalie. La fotografia principale del film è iniziata il 10 luglio 2017 a New York City.