I primitivi – Recensione: il divertimento è assicurato nell’Età della Pietra

"I primitivi" è un divertentissimo film d’animazione firmato da Nick Park ("Galline in fuga", "Wallace & Gromit") in cui assistiamo alle vicissitudini di una simpatica tribù dell’Età della Pietra. Protagonista è il giovane Dag, che sogna in grande: vuole cambiare alcuni usi della sua tribù passando, ad esempio, dalla tradizionale caccia ai conigli praticata dal gruppo ad una più lauta caccia al mammut, ma deve scontrarsi con le reticenze del vecchio e prudente capo-clan Barbo (che in Italia ha la voce profonda ed espressiva di Corrado Guzzanti). La tribù verrà cacciata dal suo territorio e relegata nelle inospitali “badlands” dal gruppo dell’Età del Bronzo, capitanato dall’avido Lord Nooth (cui presta la voce uno spassoso ed inedito Salvatore Esposito). Dag li sfiderà in una partita a pallone per riavere la propria casa e la propria libertà, aiutato in questo arduo compito dalla pimpante e talentuosa calciatrice Ginna.

Questa la trama del film d’animazione nato dalle menti dello studio Aardman, che continuano a lavorare con la tecnica della stop-motion regalandoci risultati incantevoli. "I primitivi", in particolare, presenta un lavoro tecnico ancora più curato dei precedenti film dello studio d’animazione, con scenari ambientali amplissimi ed eccezionalmente dettagliati.

"I primitivi" è oltretutto un film godibile per tutta la famiglia. Le gag comiche sono tutte spassosissime e mai sotto tono, la sceneggiatura è frizzante e riesce a divertire in ogni momento: sicuramente "I primitivi" strapperà un sorriso anche al più cinico degli spettatori.

I primitivi: grandi tematiche affrontate con fine british humor

Le tematiche che affiorano ne "I primitivi" sono molteplici e tutte ben costruite: si affronta in maniera fresca la questione della presunta superiorità delle civiltà più avanzate rispetto ai nuclei tribali, mostrando con immediatezza come il progresso della civiltà rischi di portare con sé anche il culto del dio denaro e dell’individualismo imperante; si parla dello sport come collante sociale o, al contrario, come coacervo in cui il conflitto tra esseri umani può esacerbarsi e scoppiare; si tratta la questione delle donne e del loro accesso ai mestieri e alle attività “maschili”, mettendola in relazione, intelligentemente, con l’idea di sviluppo, che talvolta comporta una diminuzione di libertà; si mostra il classico conflitto generazionale che vede da un lato del ring l’innovazione e dall’altro la tradizione e che viene risolto attraverso il dialogo e la comprensione, costruendo un ponte tra generazioni.

"I primitivi" ci parla di avidità, di lealtà, di parità, di sportività, di discriminazione e lo fa senza alcun sentimentalismo, ma usando il british humor come un’arma informativa e pedagogica. Chiara è anche la continuità con la raffinata tradizione del settore di animazione per l’infanzia nel Regno Unito (si vede ad esempio una divertente citazione del fortunato “Gruffalò e la sua piccolina” nel finale).

Nel film "I primitivi" l’idea di sport come attività ludica porta con sé valori umanistici universali. È un messaggio che si trasfonde nella struttura stessa della sceneggiatura e della regia: lo spettatore stesso impara divertendosi, comprendendo come un’educa-azione sia possibile e come persino l’impegno e la dedizione possano essere ricreativi.

Marta Maiorano