Gli eroi del Natale - Recensione: un divertente racconto natalizio

"Gli eroi del Natale" (titolo originale: "The Star") è il nuovo film dello studio d'animazione Sony, lo stesso che ha realizzato film della serie "Hotel Transylvania". La storia è una delle più antiche e famose del mondo ("La più grande storia mai raccontata" citando un film del 1965), la natività di Gesù, presentandocela però attraverso una prospettiva tutta nuova: quella degli animali del presepe. Dunque il bue e l’asinello, i cammelli, le pecore e tutti gli altri animali, spesso messi in secondo piano rispetto alla Sacra Famiglia, diventano in questo lungometraggio i veri protagonisti e, come afferma il titolo, i veri eroi che si celano dietro la nascita del Messia.

Il protagonista vero e proprio è Boaz, per gli amici Bo, un asino che, da anni legato a una macina, sogna insieme alla sua amica colomba Dave, di liberarsi e di unirsi al corteo regale che spesso attraversa la sua piccola cittadina della Galilea. Una volta riuscitoci però si imbatte in Maria, la vergine annunciata dal Signore, che lo prende con sé come animale da compagnia. Bo non sa che questo incontro è destinato a cambiargli la vita e che il suo ruolo nel “corteo regale” è molto più importante di quanto avesse creduto. Intanto i tre Re Magi stanno arrivando in città…

"Gli eroi del Natale": un taglio originale su una storia tradizionale

Con “Gli eroi del natale” non pensate certo di trovarvi di fronte a un maturo esempio di film d’animazione in stile Pixar, e nemmeno al sofisticato blockbuster musicale dei film Disney. È però una pellicola che, nella sua modestia e nel suo essere palesemente rivolta a un pubblico più piccolo, raggiunge ampiamente il suo risultato: raccontare in modo divertente e originale la storia della natività di Gesù ai più giovani, riuscendo talvolta ad avvincere anche il pubblico più grande.

Lo stile delle animazioni non è molto elaborato ma fa il suo dovere (si segnala la fluidità della bella sequenza iniziale), e la struttura della trama e dei personaggi è chiaramente simile a altri film d’animazione del passato. “Gli eroi del Natale” tuttavia, nel suo piccolo, riesce a presentarci un taglio inedito su una delle storia più sfruttate e conosciute della storia del cinema e della cultura occidentale in generale, cosa assolutamente da non sottovalutare. Anche se per un pubblico più smaliziato potranno somigliare ad altri già visti in molti altri film d’animazione, i personaggi conquistano con la loro simpatia. A lasciare il segno soprattutto sono Dave, la colomba chiacchierona, e Felix, il buffo cammello dei Re Magi, ma anche il tenace protagonista Boaz e l'eccentrica pecorella Ruth.

Gag divertenti e canzoni accompagnano tutto il film, e il racconto procede in maniera coinvolgente, in quello che è una sorta di road movie, un viaggio di formazione per i nostri piccoli amici, alle prese con qualcosa di molto più grande di loro.

Istruttivo per i bambini e divertente per gli adulti, "Gli eroi del Natale" fa il suo dovere, scaldando il cuore e riportando un po’ di spirito festivo ai suoi spettatori. E scusate se è poco!

Nicolò Piccioni

28/11/2017