L’attesissimo “Cinquanta sfumature di Nero“, “Lego Batman – Il film” e “Un re allo sbando“: questi i film in uscita dal 2 Febbraio

Film in uscita dal 9 Febbraio: un erotismo più languido con “Cinquanta sfumature di Nero”

Torna il secondo capitolo tratto dal fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”. Dakota Johnson e Jamie Dornan riprendono rispettivamente i ruoli di Anastasia Steele, ora alle prese con un nuovo lavoro in una casa editrice, e Christian Grey, imprenditore miliardario che, dopo gli eventi del primo film, cerca di riconquistare la ragazza promettendo niente più regole.

Proprio quando la coppia sembra ritrovare il proprio equilibrio, riemerge il passato di Christian mettendo a rischio il rapporto.

Film in uscita dal 9 Febbraio: una’esperienza narrativa particolare con la nuova storia a mattoncini “LEGO Batman – Il film”

La programmazione cinematografica prosegue con un genere totalmente diverso dal precedente: dal drammatico/erotico passiamo al fantastico, con una pellicola in arrivo scritta e prodotta dai creatori della grande avventura “The LEGO Movie“.

Ambientata a Gotham City, seguiremo in questa nuova avventura l’uomo pipistrello che, stanco degli insuccessi contro Il Joker, intraprenderà un lungo viaggio alla scoperta di se stesso, per imparare l’importanza del lavoro di squadra e dell’amicizia, con la speranza di riuscire finalmente a salvare la città dalle minacce del “pagliaccio principe del crimine”.

Singolari i cameo di alcuni personaggi esterni all’Universo DC, quali: Voldemort, King Kong e Sauron.

Attualmente questo film detiene un indice di apprezzamento del 94% su Rotten Tomatoes e del 76% su Metacritic.

Film in uscita dal 9 Febbraio: un’ambientazione più comico-grottesca per mettere in luce la solitudine del sovrano belga di “Un re allo sbando”

Ultimo, ma non per importanza, una pellicola più leggera, di genere comico, che dona spunti di riflessione sull’attualità senza mai prendersi sul serio.

Nicolas III, re belga in preda ad una crisi esistenziale, decide di partire per una visita di Stato ad Istanbul; proprio lì gli giungerà la notizia che la parte meridionale del Belgio si è dichiarata indipendente. Deciso a non demordere e a fare di tutto per salvare il proprio regno, il re tenterà di tornare in patria il più rapidamente possibile… ma una serie di inconvenienti si abbatteranno sulla sua missione, generando degli spassosi siparietti che lo accompagneranno durante il suo viaggio on the road attraverso l’Est Europa.

Giudicato “pazzesco” e “pazzescamente divertente”, “Un re allo sbando” va a chiudere la lista sui film in uscita da questa settimana.

Sonia Buongiorno

09/02/2017