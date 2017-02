Film in uscita dal 23 Febbraio

Un 23 febbraio ricco di anteprime, tantissimi i film in uscita oggi: dai più attesi a quelli che riservano grandi sorprese. Una giornata davvero da non perdere, tutti potranno veder soddisfatte le loro aspettative filmiche, vi basterà pensare ad un qualsiasi genere e in sala sarete immediatamente accontentati con questi nuovi sette titoli!

Film in uscita: quattro diversi modi di vedere la storia

Quattro i film a tema storico, anche se ognuno tratta la storia in maniera differente e racconta frammenti diversi di essa.

Si inizia con il bio-pic “Jackie” sulla bellissima Jacqueline Kennedy, interpretata dalla altrettanto incantevole Natalie Portman, che ha ricevuto in merito anche una candidatura agli Oscar come migliore attrice protagonista. Sebbene il racconto sia incentrato sull’ex First Lady, moglie di John Fitzgerald Kennedy, il film si concentra in gran parte sull’omicidio di quest’ultimo e i giorni successivi al tragico evento. “Jackie” riporta un frangente di quei momenti dal punto di vista di una donna da poco vedova, che si ritrova in dibatto con un uomo, Lyndon Johnson, che vede intorno a sé solo ciò a cui aspira: il potere alla Casa Bianca. La pellicola merita di essere vista anche perché presenta l’ultima interpretazione di John Hurt.

“The Great Wall” è, invece, un film storico di uno dei più grandi registi cinesi, Zhang Yimou, che fonde insieme l’antico tempo della dinastia Song con l’avventura e la fantascienza. La Muraglia Cinese, costruita da poco, diventa lo scenario di uno scontro mortale tra uomini e mostri alieni. “The Great Wall” rappresenta un tentativo di costruire un ponte tra il cinema americano e quello cinese, grazie alla presenza nel ruolo protagonista dell’acclamato Matt Damon, un legame tra Oriente ed Occidente.

Un altro candidato all’Oscar con quattro nomine è “Barriere” di Denzel Washington, il quale ricopre anche il ruolo principale. È ambientato un decennio prima del precedente, nel corso degli anni ’50. Al centro della scena una famiglia afroamericana in un periodo non facile per chi ha la pelle di un colore troppo scuro. “Barriere” narra il rapporto di un padre e un figlio, uno scontro generazionale che manda in frantumi l’unità familiare. Con una Viola Davis di spessore, che cerca di contrapporsi all’enorme presenza di Washington, e che si presenta come una papabile vincitrice dell’ambita statuetta dorata.

Ancora gli anni ’50, ma stavolta per gli amanti del thriller, che adoreranno “Banditos e Balentes – Il codice non scritto”, uno squarcio di vita sarda nel periodo del banditismo in Italia. La storia di sopravvivenza in un documento storico della Sardegna, dove il matriarcato, il banditismo e le faide la fanno da padroni in un paesaggio incantato, che ci mostra sia la bellezza magica del posto sia l’episodio interessato.

Film in uscita: un sequel atteso da più di vent’anni e un altro a distanza di più di dieci anni

Il 23 febbraio è anche il giorno di uscita in Italia di uno dei seguiti più attesi della storia del cinema: “T2 Trainspotting”. A vent’anni dal primo film cult, Danny Boyle torna a dirigere i quattro attori inglesi per le strade scozzesi, alle prese con nuove dipendenze. Questa volta incontriamo Renton, Spud, Sick Boy e Begbie non più uniti come prima, ma pur sempre un gruppo di sballati; infatti, sebbene le droghe, i tempi e le dipendenze siano cambiati, loro non sono cambiati affatto! Sempre di corsa, sempre nella mischia, di nuovo di fronte la più vitale delle scelte: “Scegli la vita?”.

Per i bambini e per anche gli adulti che hanno adorato il primo film, arriva la pellicola su un piccolo pinguino che in “La marcia dei Pinguini – Il richiamo” affronta la misteriosa chiamata dell’inverno. La marcia è verso una destinazione sconosciuta e il pinguino deve riuscire a sopravvivere durante il lungo viaggio che segnerà il suo passaggio al mondo degli adulti. Un modo per approfondire le bianche terre dell’Antartide e il rito di transizione costituito dal richiamo dell’oceano nei confronti dei piccoli, che dovranno passarvi più di quattro anni prima di tornare sulla terra ferma come adulti.

Film in uscita: la comicità italiana e un pinguino francese

Marco Giallini e Alessandro Gassmann di nuovo insieme in una commedia tutta da ridere incentrata sulla dipendenza dai social network, “Beata Ignoranza”. Lo scontro tra due uomini, due professori: uno fin troppo tradizionalista, persino nell’approccio con gli alunni; l’altro esageratamente ‘social’ e giovanile. Quando il mondo virtuale e la realtà si scontrano, ci sarà una giusta via di mezzo da scegliere?

Insomma, questo weekend non avete certo la tipica scusa “non c’è niente che mi piace”, data l’abbondanza di pellicole presenti nelle sale italiane. L’unica cosa da fare è scegliere quale di questi film andrete a vedere!