Film in uscita dal 16 Febbraio

Il 16 febbraio è un giorno ricco di film in uscita, dai più ‘commerciali’ ai sequel attesi fino alle pellicole più d’élite. Una giornata davvero per tutti i gusti, dall’azione di “Autobahn – Fuori controllo” all’adrenalinico sequel “Resident Evil – Final Chapter”. Per chi, invece, vuole evitare l’action movie e dedicarsi a qualcosa di più tranquillo, in previsione degli Oscar arrivano sugli schermi nostrani “Manchester by the sea” e “Moonlight”, entrambi candidati come Miglior film. Novità anche per i più piccoli, specialmente per le bambine, esce oggi infatti il film d’animazione “Ballerina”.

Film al cinema: Adrenalina e azione a palate con “Autobahn – Fuori controllo” e “Resident Evil – Final Chapter”

La coppia Nicholas Hoult e Felicity Jones, attori di recente successo, è protagonista di una rocambolesca fuga in giro per l’Europa. Hoult dovrà fare i conti con il cattivo dei cattivi del cinema, Anthony Hopkins, qui un boss della droga senza scrupoli. Siamo sicuri che l’azione di “Autobahn – Fuori controllo”, le sue corse e gli inseguimenti fino all’ultimo respiro vi terranno incollati alla sedia in attesa di arrestare la sfrenata corsa. Uno dei punti forti del film è sicuramente la presenza di auto sportive, degne di “Fast and Furious”. Se pensate che sia solo per uomini, vi ricordiamo che i due giovani protagonisti sono innamorati e faranno di tutto per restare insieme!

L’azione è anche alla base di “Resident Evil – Final Chapter”, sesto e ultimo capitolo della saga horror sci-fi con Milla Jovovich. Il regista Paul W. S. Anderson, che ha diretto altri tre film del franchising, vuole mettere un punto finale alla storia, riportando Alice là dove tutto ha avuto inizio, a Raccoon City; città dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue forze per l’attaco fianle. Gli amanti della saga non potranno perdersi questa avventura, la più ostica, nella quale Alice dovrà salvare il destino dell’intera umanità. Dopo cinque film, la conclusione porta allo svelamento di ogni domanda precedente, quindi sicuramente da non perdere.

L’Oscar al cinema con “Moonlight” e “Manchester by the sea”

Il 16 febbraio è anche la data italiana di uscita di due pellicole candidate dall’Accademy alla statuetta d’oro. In primis, “Moonlight”, che ha ricevuto ben otto candidature con la storia, divisa in tre capitoli, di Chiron. Sono mostrati i momenti più importanti dell’infanzia, della giovinezza e dell’età adulta del ragazzo. Il racconto di una vita, di come un giovane senza alcuna guida si evolvi da bambino fragile ad adulto sprezzante.

Il secondo in lizza per sei statuette dorate è “Machester by the sea”; anche questo di base drammatica con Casey Affleck e Michelle Williams. Un uomo, dopo aver perso il fratello, si ritrova tutore del nipote sedicenne. Il protagonista torna nella sua città natale, dove oltre a rivivere i vecchi ricordi, dovrà fare i conti con gli scheletri nell’armadio. Lo spettatore è portato a scoprire le dinamiche dell’intera famiglia, le sofferenze e le speranze future.

Film in uscita: una “Ballerina” per i più piccoli e il thrash di “Absolutely Fabulous” per i più temerari

Le bambine saranno entusiaste dell’uscita di “Ballerina”, il film d’animazione francese sull’orfana Félicie, una giovane adolescente, che desidera così tanto poter danzare al Teatro Dell’Opera di Parigi, che fugge per realizzare il suo sogno. Il desiderio di ogni donna da bambina è andare a scuola di danza, emblema della femminilità, e colore che iniziano a danzare, sognano di esibirsi in grandi teatri. La pellicola riassume tutto questo in 89 minuti fiabeschi, nei quali tutti possiamo immedesimarci con la protagonista. “Ballerina” è un progetto interessante, che arriva nelle sale italiane senza passare direttamente dalla Disney, rispecchiando l’esatto stile del genere d’animazione.

Gli adulti possono dedicarsi alla visione di “Absolutely Fabulous”, commedia tratta dall’omonima serie tv, che porta sul grande schermo le avventure di Edina e Patsy, due ex hippy benestanti, dedite all’uso di droga e alcool. Le due saranno costrette a cambiare stile di vita dopo un incidente, inseguite dalla polizia dovranno scappare senza neanche un soldo. Le interpreti sono le stesse della serie televisiva, ma nel film compaiono anche due regine di eccessi (anche se in modi diversi), ovvero Kim Kardashian e Kate Moss. Insomma, se volete farvi una risata, “Absolutely Fabulous” è quello che fa per voi!

