In uscita nelle nostre sale in questa seconda settimana di gennaio ci saranno tre film molto diversi tra loro. Una commedia tutta italiana, un film d’animazione e un horror statunitense.

Film al cinema dal 11 gennaio: una commedia esilarante

Questa seconda settimana del 2018 segna il ritorno nelle sale di uno dei registi e attori comici più amati del nostro cinema, Carlo Verdone (“Un sacco bello”, “Troppo forte”). In “Benedetta follia”, scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone, per la prima volta porta in scena la Roma del centro storico, in quest’avventura fatta di incontri imbarazzanti o casuali con donne disposte a tutto per trovare la propria anima gemella. Guglielmo il protagonista della vicenda, viene lasciato dalla moglie e con l’aiuto della sua nuova commessa, interpretata da Ilenia Pastorelli, dovrà reinventarsi per tornare nuovamente in gioco.

Film al cinema dal 11 gennaio: da un horror a un film d’animazione

Questa settimana in uscita nelle nostre sale troviamo anche due film molto diversi tra di loro.

Da una parte troviamo “The Midnight Man” è un horror statunitense diretto dal regista Travis Nicholas Zariwny (“Scavengers”), dove l’uomo di mezzanotte è un essere malvagio che trasforma in realtà ogni incubo, se risvegliato. Nel cast di questo film troviamo Robert Englund, noto per aver interpretato il serial killer Freddy Krueger e Lin Shaye, protagonista di molte pellicole horror di successo.

Dall’altra parte troviamo un film per tutti, specialmente per i giovanissimi. In uscita questa settimana ci sarà il film d’animazione “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”. Il film presentato alla scorsa edizione del Lucca Comics & Games è diretto da Sergio Manfio, e vedrà come protagonista un giovane Leonardo (detto Leo) alle prese con una grande avventura, per cercare un tesoro di cui ha sentito parlare. Insieme a lui ci sarà la sua migliore amica Monna Lisa.

Tomas Barile

11/01/2018