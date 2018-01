Fabrizio De André – Principe Libero – 2018

Regia: Luca Facchini

Cast: Luca Marinelli, Ennio Fantastichini, Valentina Bellè, Elena Radonicich, Matteo Martari

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 23 gennaio 2018

Luca Marinelli rende omaggio ad uno dei cantautori più celebri del panorama musicale italiano del secolo scorso. Ripercorrendo cronologicamente la vita dell'artista, sarà dato risalto ad una vera e propria icona della cultura nostrana.

"Principe Libero": ritratto di un'icona

Luca Facchini guida la regia del ricco omaggio reso a Fabrizio De André, interpretato da Luca Marinelli ("Non essere cattivo", "Lo chiamavano Jeeg Robot"), in concomitanza con l'anniversario della nascita e con quello della scomparsa dell'artista (rispettivamente 18 febbraio 1940 e 11 gennaio 1999). Protagonista della pellicola non è soltanto la vita del cantautore, ma la sua irrefrenabile ricerca di libertà. Una libertà tanto artistica quanto morale, che lo spinse sempre a trattare i temi più disparati e a prendere le parti dei diversi così come degli ultimi. E sempre quella voglia di libertà ne fece il portavoce di valori quali tolleranza e amore, presenti costantemente nelle proprie canzoni.

"Fabrizio De André - Principe Libero" è un vero e proprio ritratto dell'artista. Ripercorrendo tutte le tappe biografiche del cantautore, si assiste alle prime canzoni, alle prime imbarazzate esibizioni in televisione, alle amicizie (come Paolo Villaggio e Luigi Tenco), per arrivare anche ai bui giorni del sequestro e al successivo ritorno sul palco. Le vicende biografiche di Fabrizio De André sono arricchite da un'esaustiva rappresentazione della sua personalità e umanità. La cosiddetta "Voce di Dio" (come lo definì Fernanda Pivano) prende vita sullo schermo, dove è possibile rimettere insieme tutte le sfaccettature di questo artista, che ha lasciato un segno indelebile all'interno della cultura musicale italiana del Novecento. All'ombra dei "mille papaveri rossi" della celebre "Guerra di Piero", Luca Facchini ricorda la ricchezza d'animo di Fabrizio De André.