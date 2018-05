Titolo originale: Everybody Knows

Regia: Asghar Farhadi

Cast: Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Saadet Aksoy, Bárbara Lennie, Carla Campra, Jaime Lorente, Inma Cuesta, Eduard Fernàndez, Elvira Minguez, Roger Casamajor, Ramon Barea, Sara Salamo, Jose Angel Egidio

Genere Drammatico, colore

Durata: 130 minuti

Produzione: Spagna, Francia, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Film d'apertura della 71° edizione del Festival di Cannes, "Everybody Knows" è un dramma diretto dal regista dissidente Asghar Farhadi. Laura ormai è una donna, che molti anni prima ha lasciato la sua Spagna per trasferirsi in Argentina. Ora ha una famiglia e due figli che ama follemente. In occasione del matrimonio della sorella, Laura ritorna nella sua città natale, nella provincia di Rioja. Tutto sembra perfetto, il matrimonio stupendo e la gioia di ritrovare un vecchio carissimo amico: Paco. Improvvisamente la tragedia, in piazza non si parla d'altro, la figlia di Laura è stata rapita.

Everybody Knows: una sconvolgente notizia

"Everybody Knows" è un film noir con degli spiragli di luce. Il rapporto tra Laura e Paco è un rapporto di amicizia e amore, i due sono stati anche fidanzati ma per poco tempo. Il fuoco dell'amore tra i due non si è ancora consumato, e rivedersi ha fatto si che la passione tornasse al massimo. La pellicola di Fahradi intende dimostrare come un evento drammatico e sconvolgente porti a rivelare ad ognuno le proprie debolezze. Non siamo mai pronti agli imprevisti e quando accadono i segreti riemergono e ci disorientano.

Per riavere la propria figlia, Laura deve procurarsi un'ingente somma di denaro. Non siamo di certo a Madrid o in una grande città ma al contrario siamo in un piccolo paesino di campagna. Tutti sanno dell'accaduto e tutti si permettono di dare giudizi.

Prodotto da Memento Films Production, Morena Films e Lucky Red, in coproduzione con France 3 Cinéma, Untitled Films AIE e Rai Cinéma.