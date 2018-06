Presentato alla 71° edizione del Festival di Cannes, "Euforia" è il secondo prodotto cinematografico di Valeria Golino come regista. Dopo il suo primo lungometraggio: "Miele", la regista affronta nuovamente il tema della malattia strettamente collegato alla morte. Al suo fianco, due attori di prestigio come Riccardo Scamarcio e Valerio Mastrandrea.

Euforia: "Un sentimento di assoluta felicità e di libertà totale"

"Euforia" è la storia di due fratelli: Matteo e Ettore. Il primo è un giovane uomo affascinante nonché imprenditore di successo, il secondo è un maestro di scuole medie rimasto nella sua città natale.

Ettore ha un carattere molto pacato e integro che per sua indole si tiene sempre un passo indietro per paura di commettere errori. Matteo, scoprendo segretamente della grave malattia che colpisce Ettore, torna a frequentarlo e ad occuparsi di lui cercando di non far sapere nulla al fratello malato.

Totalmente assente ogni forma di pietismo, al contrario la Golino vuole dimostrare l'importanza dei piccoli gesti come un sorriso fugace nello specchio di un locale o il tocco delicato delle dita. "Euforia" dimostra come i rapporti interpersonali possano subire notevoli modifiche in seguito alla scoperta di un'imminente avvenimento tragico.

Valerio Mastrandrea, nei panni di Ettore pian piano entra a pieno nella coscienza del personaggio in un importante viaggio introspettivo per la presa di coscienza della propria malattia. Ruolo, questo, nel quale si è avvalso anche della sua importante esperienza nella serie tv diretta da Mattia Torre, "La linea verticale".

Riccardo Scamarcio dopo "Loro" di Paolo Sorrentino e "Welcome Home" diretto da George Ratliff, torna sul grande schermo con un'importante prova attoriale.