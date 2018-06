Regia: Carla Simon Pipó

Cast: David Verdaguer, Fermi Reixach, Bruna Cusí, Paula Blanco, Laia Artigas, Jordi Figueras, Isabel Rocatti, Quimet Pla

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Spagna, 2017

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 5 Luglio 2018

"Estate 1993" è una pellicola drammatica diretta da Carla Simon Pipó, che ripercorre il viaggio a ritroso di Frida, che all'età di sei anni perde la madre e viene adottata dai sui zii. È stato presentato in anteprima al Med Film Festival a Roma nel 2017.

Estate 1993: una nuova vita

"Estate 1993" è ambientato in Spagna nell'estate del '93 e porta sul grande schermo la triste storia di una bambina di sei anni, Frida, che, dopo la morte dei genitori, deve affrontare la prima stagione estiva nella nuova famiglia adottiva, nella provincia catalana.

Il nuovo ambiente in cui Frida deve vivere è completamente diverso da quello a cui era abituata: la natura che la circonda è enigmatica e il tempo scorre lento.

"Estate 1993" mette in scena l'infanzia di Frida che deve trovare il modo di rapportarsi con un mondo nuovo e con la sofferenza dovuta alla perdita. Nella nuova casa la bambina ha anche una sorellina, della quale deve prendersi cura, e grazie alla quale scoprirà sentimenti finora sconosciuti come la gelosia. I suoi nuovi genitori cercheranno di svolgere il loro nuovo compito al massimo, per riuscire ad ottenere un equilibrio quotidiano.

L'estate del 1993 rappresenta una sfida da una parte per Frida che dovrà riuscire ad affrontare le sue emozioni, e integrarsi nella nuova casa, dall'altra anche per i suoi nuovi genitori che dovranno imparare ad amarla come se fosse figlia loro.

La macchina da presa segue la protagonista, senza lasciarla mai, accompagnandola passo dopo passo nel suo nuovo habitat.

Per Carla Simon Pipó "Estate 1993" è il primo lungometraggio cinematografico; Frida è interpretata dall'esordiente giovanissima attrice Laia Artigas, affiancata da Bruna Cusí e David Verdaguer nei panni degli zii.

"Estata 1993" è stato scelto dalla Spagna per essere candidato ai prossimi Academy Awards.