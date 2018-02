Regia: Giovanni Mazzitelli

Cast: Mario Di Fonzo, Federica De Benedittis, Carola Santopaolo, Giacomo Rizzo, Fabio De Caro, Tina Femiano, Silvia Luzzi, Iole Casalini, Alice Pagotto, Tonia De Micco

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Evo Films

Data di uscita: 29 marzo 2018

Il protagonista di "Era giovane e aveva gli occhi chiari" si chiede in continuazione dove sia la verità e quale sia il segreto per vivere davvero la vita. Una notte, in cui il giovane trentenne non riesce a prender sonno, il caso vuole che Alessandra piombi nella sua vita. La ragazza, bellissima e dai tratti mediterranei, sembra poter dare una svolta alla routine del protagonista. Ma dal loro secondo incontro, in cui si scoprirà la sua vera identità, la semplice quotidianità del protagonista non sarà più la stessa.

Era giovane e aveva gli occhi chiari: l'opera prima di Giovanni Mazzitelli

Lo scrittore Giovanni Mazzitelli (sceneggiatore di "Vitriol" e di "Solving") debutta al cinema con la sua prima opera, "Era giovane e aveva gli occhi chiari". Il film, che vede come protagonista l'attore Mario Di Fonzo, è una commedia incentrata sulla ricerca dell'amore ma, soprattutto, su quale sia il miglior modo per vivere la vita.

Il personaggio centrale si interroga costantemente sul senso della vita e cerca, talvolta, di ritrovarlo nelle donne che lo circondano e con cui entra in contatto. Il film è stato girato tra il 2015 e il 2016 principalmente a Roma, Eboli, Ercolano e Napoli.

Il messaggio di "Era giovane e aveva gli occhi chiari" è stato spiegato dallo stesso Mazzitelli con queste parole: "Quando si rincorre una passione troppo importante si rischia di perdere di vista gli affetti. Starà al pubblico allora rispondere alla domanda se sia giusto vivere nel mezzo o agli estremi della vita".